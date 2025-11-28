Trump habló con Maduro la semana pasada, dice NTY. Habrían pactado próxima reunión

La llamada entre Trump y Maduro habría ocurrido la semana pasada, según el diario neoyorkino, en medio de las tensiones entre EU y Venezuela. Sin embargo, no hay planes para una cumbre entre ambos presidentes por ahora.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, habría hablado por teléfono con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, para discutir una posible reunión entre ambos, en medio de las crecientes tensiones por una posible invasión o ataque militar, reveló este viernes el diario The New York Times.

El texto, firmado por la reportera Maggie Haberman, que conoce como pocas el mundo Trump y sus fuentes, así como por Anatoly Kurmanaev, cita a "varias fuentes con conocimiento del asunto". La llamada entre Trump y Maduro se habría llevado a cabo "a finales de la semana pasada", de acuerdo con dos personas.

El mensaje "incluyó una discusión sobre una posible reunión entre ambos hombres en EU", pero "no hay planes por el momento para tal reunión", dijo una de las personas. En la conversación habría estado presente Marco Rubio, el Secretario de Estado de EU, que recientemente declaró al Cártel de los Soles, supuestamente encabezado por Maduro, como una organización terrorista internacional.

Trump había advertido este jueves que su gobierno "muy pronto" llevará a tierra firme las operaciones militares en contra de Venezuela, las cuales han sido consideradas como extrajudiciales por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por haber dejado más de 70 personas muertas sin evidencia de que las víctimas tuvieran relación con el narcotráfico.

"En las últimas semanas han estado trabajando [los militares] para disuadir a Venezuela y a los narcotraficantes, que son muchos, […] ya no vienen por mar", dijo el mandatario estadounidense en conferencia de prensa desde su residencia en Florida.

"Ya estamos haciendo mucho. Probablemente lo hayan notado, ya que envían sus venenos [drogas] a EU, donde matan a cientos de miles de personas al año", agregó el inquilino de la Casa Blanca, además de afirmar que su administración se encargará de "esa situación".

Por su parte, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el mismo jueves que "no hay amenaza ni agresión" que "atemorice" a su país ni que lo tome "por sorpresa". En este sentido, dijo que el pueblo venezolano "se ha preparado con serenidad para defender su patria, su suelo, sus mares, su cielo, su alma y su historia, con [Simón] Bolívar al frente".

A este respecto, Maduro aludió a sondeos de encuestas que señalan que "el 82 por ciento de los venezolanos y venezolanas dicen que están dispuestos a defender su patria sagrada con las armas en la mano".

Desde agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos realizó un despliegue militar en el Mar Caribe y el Océano Pacífico que posteriormente denominó como la operación Lanza del Sur, supuestamente con el propósito de "eliminar a los narcoterroristas" del hemisferio occidental y "proteger a EU de las drogas que están matando" a sus ciudadanos.

En ese marco, se han realizado una serie de operaciones que han dejado más de 70 personas muertas sin evidencia de que las víctimas traficaran estupefacientes, por lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, ha señalado que estos ataques son extrajudiciales que "violan el derecho internacional de los derechos humanos".

Ya el lunes, el gobierno de EU designó al Cártel de los Soles, grupo criminal que supuestamente dirige Maduro, como organización terrorista extranjera, en un paso más en la escalada de tensiones entre ambos países, bajo la sombra de una posible intervención militar.

Así lo confirma el listado oficial del Departamento de Estado de EU, que declara como Organización Terrorista Extranjera (OTE, por sus siglas en inglés) al Cártel de los Soles este lunes 24 de noviembre. Las OTE son "organizaciones extranjeras designadas por el Secretario de Estado" y "desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra el terrorismo y constituyen un medio eficaz para reducir el apoyo a las actividades terroristas y presionar a los grupos para que abandonen el negocio del terrorismo", dice el Departamento de Estado.

La Casa Blanca sostiene desde hace tiempo que en lo más alto del Estado venezolano reside la cúpula de una organización criminal, a la que atribuye el envío de drogas ilegales a EU y la responsabilidad por la muerte de ciudadanos estadounidenses.

Con esta designación, las fuerzas militares y de seguridad estadounidenses tendrían más atribuciones para emprender acciones directas y desmantelar a las organizaciones “terroristas”, como ha previsto Trump en algunas de sus declaraciones.

Tales acciones han sido condenadas por jefes de Estado como el colombiano Gustavo Petro, la mexicana Claudia Sheinbaum y el propio Maduro. El gobierno venezolano respondió con un comunicado de su Cancillería donde rechazó "de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio", que designa como organización terrorista al "inexistente" Cártel de los Soles,