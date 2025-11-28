Trump amenaza con llevar a tierra las operaciones extrajudiciales contra Venezuela

Por su parte, Nicolás Maduro señaló que "el 82 por ciento de los venezolanos y venezolanas dicen que están dispuestos a defender su patria sagrada con las armas en la mano".

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, advirtió el jueves que su gobierno "muy pronto" llevará a tierra firme las operaciones militares en contra de Venezuela, las cuales han sido consideradas como extrajudiciales por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por haber dejado más de 70 personas muertas sin evidencia de que las víctimas tuvieran relación con el narcotráfico.

"En las últimas semanas han estado trabajando [los militares] para disuadir a Venezuela y a los narcotraficantes, que son muchos, […] ya no vienen por mar", dijo el mandatario estadounidense en conferencia de prensa desde su residencia en Florida.

"Ya estamos haciendo mucho. Probablemente lo hayan notado, ya que envían sus venenos [drogas] a EU, donde matan a cientos de miles de personas al año", agregó el inquilino de la Casa Blanca, además de afirmar que su administración se encargará de "esa situación".

"Hemos detenido casi el 85 por ciento por mar y también comenzaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso comenzará muy pronto. Les hemos advertido: dejen de enviar veneno [drogas] a nuestro país", concluyó el mandatario, pero no especificó el alcance ni la localización de las futuras acciones de Washington.

Por su parte, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró el mismo jueves que "no hay amenaza ni agresión" que "atemorice" a su país ni que lo tome "por sorpresa". En este sentido, dijo que el pueblo venezolano "se ha preparado con serenidad para defender su patria, su suelo, sus mares, su cielo, su alma y su historia, con [Simón] Bolívar al frente".

A este respecto, Maduro aludió a sondeos de encuestas que señalan que "el 82 por ciento de los venezolanos y venezolanas dicen que están dispuestos a defender su patria sagrada con las armas en la mano".

"Si la historia exigiera que nos declaráramos una república en armas, otra vez la historia nos vería levantarnos con el estandarte sagrado [de los héroes de la independencia Francisco] de Miranda, de [Simón] Bolívar […] y tendríamos un solo destino: la victoria de nuestra dignidad, la victoria de nuestra historia", agregó el mandatario.

Desde agosto de 2025, el gobierno de Estados Unidos realizó un despliegue militar en el Mar Caribe y el Océano Pacífico que posteriormente denominó como la operación Lanza del Sur, supuestamente con el propósito de "eliminar a los narcoterroristas" del hemisferio occidental y "proteger a EU de las drogas que están matando" a sus ciudadanos.

En ese marco, se han realizado una serie de operaciones que han dejado más de 70 personas muertas sin evidencia de que las víctimas traficaran estupefacientes, por lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, ha señalado que estos ataques son extrajudiciales que "violan el derecho internacional de los derechos humanos",