Trump anuncia la muerte de una agente de la Guardia Nacional atacada en Washington

Donald Trump explicó que el otro elemento de la Guardia Nacional que resulto herido "está luchando por su vida", además de referirse al presunto atacante como "un monstruo salvaje".

Ciudad México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el jueves la muerte de una agente de la Guardia Nacional que fue atacada el día anterior durante un tiroteo en Washington D.C., mientras que otro elementos de dichas fuerzas de reserva se mantiene en estado crítico.

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense identificó al elemento de la Guardia Nacional como Sarah Beckstrom, de 20 años de edad, originaria de Virginia Occidental, a quien se refirió como "altamente respetada" y "joven".



"Era una magnífica persona", mencionó Trump.

"Esta atrocidad nos recuerda que no tenemos ninguna otra mayor prioridad de seguridad nacional que garantizar que tengamos completo control de las personas que entran y permanecen en nuestro país. Sobre la mayoría, no los queremos. Vienen aquí irregularmente", agregó el inquilino de la Casa Blanca.

Por otra parte, explicó que el otro agente herido, quien responde al nombre de Andrew Wolfe, de 24 años de edad, "está luchando por su vida". Además, señaló que el presunto responsable del ataque, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal, a quien se refirió como "un monstruo salvaje", se encuentra en una "condición seria".

Apenas el miércoles, el Presidente anunció el despliegue de otros 500 elementos de la Guardia Nacional en Washington al señalar el tiroteo como "un crimen contra toda nuestra nación".

"Como Presidente de Estados Unidos, estoy decidido a asegurar que el animal que perpetró esta atrocidad pague el precio más alto posible [...] No vamos a tolerar este tipo de ataques contra el orden público por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”, escribió en Truth Social.

El ataque ocurrió en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos metros de la residencia oficial de la Casa Blanca. No obstante, Donald Trump se encontraba de viaje en Florida al momento de los disparos.