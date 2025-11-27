Trump anuncia envío de 500 elementos de la Guardia Nacional a Washington tras tiroteo

Donald Trump adjudicó la responsabilidad de un tiroteo en Washington a un inmigrante “que entró desde Afganistán”, país al que se refirió como “un infierno en la tierra".

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el miércoles que desplegará a otros 500 elementos de la Guardia Nacional en Washington D.C., luego de un tiroteo en dicha ciudad que dejó heridos a dos agentes de dichas fuerzas de reserva, por lo que aseguró que su gobierno no permitirá que “enemigos extranjeros continúen dañando al país”.

“Este atroz ataque fue un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror. Fue un crimen contra toda nuestra nación. Fue un crimen contra la humanidad”, dijo Trump en un mensaje difundido por la Casa Blanca.

El mandatario señaló como responsable de la agresión a un inmigrante “que entró desde Afganistán”, país al que se refirió como “un infierno en la tierra”, además de acusar al expresidente Joe Biden de llevarlo a Estados Unidos en septiembre de 2021, “en esos infames vuelos de los que todos hablaban”.

"Como Presidente de Estados Unidos, estoy decidido a asegurar que el animal que perpetró esta atrocidad pague el precio más alto posible”, aseguró el inquilino de la Casa Blanca. “No vamos a tolerar este tipo de ataques contra el orden público por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”, agregó en su mensaje.

“Haremos que Estados Unidos vuelva a ser totalmente seguro, y llevaremos al perpetrador de este bárbaro ataque ante una justicia rápida y certera —si es que las balas viajando en la dirección opuesta no lo han hecho ya—”, concluyó.

El 26 de noviembre, la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que dos agentes de la Guardia Nacional se encuentran en estado crítico luego del tiroteo que se registró en Washington el miércoles.

"Por favor, únanse a mí para orar por los dos guardias nacionales que fueron baleados hace unos momentos en Washington DC", declaró Noem en la red social X.

El ataque ocurrió en la esquina entre la calle 17 y la calle I, en el noreste de Washington, a pocos metros de la residencia oficial de la Casa Blanca. No obstante, Donald Trump se encontraba de viaje en Florida al momento de los disparos.

Cabe recordar que la Guardia Nacional fue desplegada en Washington por orden del mandatario, bajo el argumento de combatir la criminalidad en esta ciudad, la cual cuenta con uno de los índices de violencia más altos en el país.