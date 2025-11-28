Trump llama estúpida a reportera que lo cuestionó por ataque a agentes en Washington

El Presidente Donald Trump llamó “estúpida” a una reportera que le preguntó por qué culpa a Biden del tiroteo en Washington, mientras crece la polémica por sus descalificaciones a periodistas.

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves como “estúpida” a una reportera que le preguntó por qué responsabiliza al expresidente Joe Biden del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington, D.C.

La reportera cuestionó al mandatario por atribuir el ataque a las políticas migratorias de Biden, pese a que la actual Administración revisó al presunto agresor, el afgano Rahmanullah Lakanwal, de 29 años. A lo cual Trump respondió lo siguiente:

“Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas porque eres una persona estúpida”, respondió el mandatario durante una conferencia de prensa desde Florida, luego de una llamada con militares.

Eres una persona estúpida”, arremete Trump contra un periodista que lo presiona sobre el hecho de que el presunto tirador de DC fue investigado exhaustivamente antes de que se le permitiera ingresar a Estados Unidos desde Afganistán. pic.twitter.com/52jWg2ReSH — AlejandrA F. de Erruzca 💎 (@AleFerruzcaL) November 28, 2025

El incidente se sumó a otros señalamientos recientes del Presidente contra mujeres periodistas, como el comentario dirigido el pasado miércoles a Katie Rogers, del periódico The New York Times, a quien llamó “fea por dentro y por fuera”.

En tanto, la semana pasada Trump le dijo “cállate, cerdita” a Catherine Lucey, una reportera del medio Bloomberg, cuando ella le preguntó sobre los archivos del financiero pederasta Jeffrey Epstein en el avión Air Force.

Recientemente, la Casa Blanca difundió en su cuenta oficial @RapidResponse47 un video que muestra el momento en que el Presidente llama “estúpida” a la reportera, a quien vinculó con lo que denominó “fake news”.

Sin embargo, la polémica aumentó después de que el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, confirmó que Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y llegó a Estados Unidos en 2021 mediante el programa Operation Allies Welcome, además de vivir en el país a inicios de 2025.

Al ser consultado sobre ese proceso, el Presidente afirmó que “cuando se trata de asilo, es muy difícil retirar a las personas del país”, y aseguró que su Gobierno “sacará a todos” los casos que considere irregulares.

Horas antes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció una revisión rigurosa de las tarjetas de residencia de ciudadanos de 19 países considerados de preocupación, entre ellos Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.