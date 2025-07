Stephen Colbert ha sido un crítico de Trump. Ahora se quedará sin su show nocturno.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– El anuncio se produjo tres días después de que Stephen Colbert se manifestara en contra de que Paramount Global, empresa matriz de CBS, llegara a un acuerdo con Donald Trump. Colbert dijo al público que la noche anterior se enteró de que “el año que viene será nuestra última temporada. La cadena terminará el Late Show en mayo”. El público respondió con abucheos y quejas, y Colbert dijo: “Sí, comparto sus sentimientos”.

En su monólogo del 14 de julio, se dijo “ofendido” por el acuerdo de 16 millones de dólares alcanzado por Paramount con los abogados de Donald Trump. Añadió que el nombre técnico en los círculos legales para el acuerdo era: “un soborno enorme”. Un soborno para el Presidente de Estados Unidos por un reportaje de “60 Minutes” que no le gustó.

Esta mañana de viernes, el Presidente Trump aplaudió la cancelación del programa y se burló de su crítico, y presentador.

“En una decisión que conmocionó a la industria del entretenimiento y al mundo de la comedia, CBS anunció el jueves la cancelación del programa más visto de la noche, ‘The Late Show With Stephen Colbert’, poniendo fin a una franquicia que ha existido durante más de tres décadas. La carrera de Colbert, y el propio ‘The Late Show’, finalizarán en mayo tras el vencimiento de su contrato. Los ejecutivos de CBS declararon en un comunicado que la cancelación fue ‘una decisión puramente financiera en un contexto complejo para la noche’”, dice esta mañana de viernes The New York Times.

I absolutely love that Colbert’ got fired. His talent was even less than his ratings. I hear Jimmy Kimmel is next. Has even less talent than Colbert! Greg Gutfeld is better than all of them combined, including the Moron on NBC…

Para muchos, incluida la audiencia, la decisión de cortar al crítico de Trump tiene explicación. Paramount se encuentra en pleno proceso de cierre de una fusión multimillonaria con el estudio cinematográfico Skydance, un acuerdo que requiere la aprobación de la administración Trump. Y Paramount acordó recientemente pagarle al Presidente Trump 16 millones de dólares para resolver una demanda por una entrevista en “60 Minutes”, la decisión que Colbert criticó en su programa como “un soborno enorme”. La fusión aún requiere la aprobación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que depende de Trump.

Ayer, el Presidente de Estados Unidos anunció intención de presentar una demanda contra The Wall Street Journal, su empresa matriz News Corp y su propietario, Rupert Murdoch. La causa: un artículo publicado por el diario que le atribuye una carta de contenido sexual dirigida al fallecido financiero Jeffrey Epstein en 2003. Esta nueva polémica se suma a la tensión generada tras los recientes anuncios del FBI y el Departamento de Justicia sobre el caso Epstein.

This Stephen Colbert Monday monologue, followed by a bit about the MAGA contingent calling for Trump to release the Epstein files, is the reason why Paramount canceled Colbert's show.

That, and the Midterm elections are coming up, and he would continue to go after Trump. pic.twitter.com/F2XBUOIjrw

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) July 18, 2025