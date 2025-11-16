Trump exige a NBC el despido de Seth Meyers tras bromear sobre su vínculo con Epstein

Luego de un segmento en que el presentador de televisión Seth Meyers bromeó sobre los vínculos de Donald Trump con Jeffrey Epstein, el Presidente de EU exigió a través de su plataforma Truth Social el despido del comediante.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump intensificó su cruzada contra los programas de comedia nocturna al exigir públicamente a la cadena NBC que despida "inmediatamente" al conductor Seth Meyers, a quien acusó de padecer un "incurable Síndrome de Desorden Trump" (TDS, por sus siglas en inglés) y de no tener talento.

"Seth Meyers, de la NBC, padece un caso incurable del Síndrome de Trastorno por Trump (STT). Anoche se le vio furioso, probablemente porque su programa es un fracaso total de audiencia. Además de todo lo demás, Meyers no tiene talento, ¡y la NBC debería despedirlo ya!", fueron las palabras que emitió el mandatario estadounidense.

El anuncio, hecho a través de su plataforma Truth Social, se produjo a raíz de un reciente segmento del programa "Late Night with Seth Meyers", donde el comediante de 51 años arremetió contra Trump, describiéndolo como "el Presidente más impopular en la historia" de Estados Unidos y señalando un creciente descontento incluso entre su base de apoyo MAGA, exacerbado por el escándalo de los correos de Jeffrey Epstein.

Donald J. Trump Truth Social Post 06:57 PM EST 11/15/25 NBC’s Seth Meyers is suffering from an incurable case of Trump Derangement Syndrome (TDS). He was viewed last night in an uncontrollable rage, likely due to the fact that his “show” is a Ratings DISASTER. Aside from… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 16, 2025

Esta no es la primera vez que Trump apunta directamente a Meyers. En enero de 2025, tras rumores sobre la renovación del contrato del presentador hasta 2028, el presidente lo tildó de "uno de los hosts de late night menos talentosos" y amenazó con que la matriz de NBC, Comcast, "pague un gran precio" por transmitir contenidos críticos.

En septiembre, Trump celebró la suspensión temporal de "Jimmy Kimmel Live!" en ABC –otro rival en la franja nocturna– y predijo que Meyers sería "el próximo" en caer, llamándolo "un perdedor total" junto a Jimmy Fallon.

Meyers, conocido por su segmento satírico "A Closer Look", ha dedicado múltiples episodios a diseccionar las políticas y escándalos de Trump, lo que ha generado millones de vistas en redes sociales, aunque sus ratings en televisión lineal han sido calificados de "desastrosos" por el propio Presidente.

La exigencia de Trump cobró mayor relevancia cuando Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), republicó el mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter), avivando preocupaciones sobre posibles presiones regulatorias contra las cadenas de televisión.

Meyers, por su parte, no ha respondido públicamente, aunque en episodios previos ha ironizado sobre las amenazas de Trump, como cuando replicó: "Puedes decir que soy incompetente o loco, ¡pero no soy yo quien habla sin parar de catapultas en portaaviones!".

Este episodio se enmarca en una escalada más amplia de tensiones entre la administración Trump y los medios. En los últimos meses, el presidente ha calificado a cadenas como NBC y ABC de "brazos políticos del Partido Demócrata" e "ilegales", alegando que influyen en jueces y cambian leyes.