La administración Trump irá por "patrocinadores no verificados" de niños migrantes

La Opinión

15/11/2025 - 2:54 pm

El ICE inició una operación contra los tutores de niños migrantes, acusando que el gobierno de Joe Biden los entregó a “patrocinadores no verificados”.

La administración del Presidente Trump dirige ahora su política migratoria contra los tutores de niños migrantes, bajo el argumento de que muchos de los cuidadores son delincuentes.

Por Jesús García

Los Ángeles, 15 de noviembre (La Opinión).- La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) inició una operación contra los tutores de niños migrantes, acusando que el gobierno del Presidente Joe Biden los entregó a “patrocinadores no verificados”.

“Muchos de los patrocinadores de estos menores no acompañados suelen ser delincuentes, incluidos traficantes sexuales, miembros de pandillas y abusadores”, afirmó la agencia, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La operación de ICE se realiza en conjunto con sus socios estatales y locales del programa 287(g), la cual facilita las acciones migratorias en calles y prisiones, y cuyos acuerdos han crecido sustancialmente al sumar mil 176 acuerdos este año, es decir mil 020 adicionales, según datos de la propia agencia.

“La secretaria [Kristi] Noem lidera los esfuerzos para rescatar y detener la explotación de los 450 mil niños no acompañados que la administración Biden perdió o colocó con patrocinadores no verificados”, indicó la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. “Muchos de los niños que cruzaron la frontera sin acompañante fueron colocados con patrocinadores que eran traficantes de personas y de explotación sexual. La administración Trump ha localizado personalmente a más de 24 mil 400 de estos niños en Estados Unidos, mediante visitas y visitas domiciliarias”.

La cifra de McLaughlin es cercana a los más de 26 mil niños no acompañados que están bajo la custodia o fueron liberados de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), quienes ya no tienen representación legal en tribunales, después de que la administración del Presidente Trump decidió rescindir un contrato que les brindaba asistencia legal a niños sin un padre o tutor.

“Hemos intensificado nuestros esfuerzos para rescatar a los niños víctimas de trata sexual y laboral, trabajando con nuestros socios policiales estatales y locales para localizarlos”, defiende el DHS. “El Presidente Trump y la Secretaria Noem están totalmente comprometidos con la protección de la infancia y seguirán trabajando con las fuerzas del orden federales, estatales y locales para reunir a los niños con sus familias”.

El programa anunciado por el DHS este viernes se conoce como Iniciativa de Verificación de Seguridad de Menores No Acompañados (MNA), el cual comenzó el 10 de noviembre en el estado de Florida y se extenderá a otros socios del programa 287(g) en todo el país, confirmó esa agencia.

“Garantizar la seguridad de los menores no acompañados que cruzaron nuestra frontera requiere un enfoque integral por parte del gobierno, y la colaboración con las agencias policiales estatales y locales a través del modelo de grupo de trabajo 287(g) es fundamental para lograr este objetivo”, defendió el DHS.

Para defender su nueva operación, el DHS mencionó algunos ejemplos de acciones contra patrocinadores, como en Arizona, donde ICE arrestó a un guineano que había sido detenido anteriormente por las autoridades por agresión agravada.

En Florida, donde inició el programa, ICE arrestó a un hondureño que había sido condenado por las autoridades por agresión, mientras otro hondureño fue detenido previamente por hurto, fraude y falsificación.

En Georgia, indicó la agencia, se arrestó a un guatemalteco que había sido condenado por violencia doméstica; mientras en Maryland, se detuvo a otro guatemalteco que había sido arrestado previamente por violación de un menor no acompañado.

Casos similares reportó ICE en Carolina del Norte, Ohio, Massachusetts, Michigan, Nevada, Nueva Jersey y Nueva York y Pensilvania.

Las operaciones contra niños migrantes

La estrategia migratoria del Presidente Trump contra los niños migrantes tiene distintas etapas, una de las cuales se sustenta con la llamada “gran hermosa ley”, la Ley fiscal y presupuestal (OBBBA, en inglés) que incrementa recursos a ICE y coloca nuevos candados a programas sociales para niños, a quienes incluso se presionará para deportación voluntaria, con el pago de dos mil 500 dólares.

“Este proyecto de ley es particularmente cruel con los niños”, dice un reporte del National Immigration Law Center. “Además de las secuelas que sufrirán de por vida en los centros de detención familiar construidos con fondos de la OBBBA, la Ley incluye varias medidas políticas con vigencia inmediata que socavan el debido proceso para los niños migrantes o los perjudican”.

Una alerta es que la Ley aprueba una violación al Acuerdo de Transacción Flores –de 1997– para ahora aprobar “explícitamente” la detención indefinida de familias con niños.

Adicional, ICE informó de la apertura de una línea telefónica para reportar a niños no acompañados, para ubicarlos y deportarlos.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. 

