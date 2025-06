Niños y adolescentes hijos de migrantes dejan las aulas en EU por temor a la cacería

El caso de Jocelynn Rojo Carranza, que murió después de un intento de suicidio por el bullying en una escuela en Texas donde la amenazaban con llamar a ICE para deportar a su familia, es un ejemplo del temor de estudiantes migrantes en Estados Unidos ante las medidas de represión y persecución por parte del Gobierno de Trump.

Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- En redes sociales se ha compartido una carta que habría sido escrita por Jocelynn Rojo Carranza, una niña de 11 años que se suicidó porque la amenazaban con llamar a ICE para deportar a su familia. En este texto, la niña se despide de quien era su profesora: “Maestra, me despido de usted porque, como migrante, no puedo venir a la escuela por miedo a que ICE o inmigración nos atrapen. Le agradezco las veces que me ayudó y me entendió cuando no sabía hablar inglés”.

Y también se despide de sus compañeros, lamentando no poder seguir estudiando en Estados Unidos al señalar que la familia “regresará a México”. Hace unos meses se confirmó el caso de Jocelynn; sus padres supieron después de su muerte que la menor había sido acosada en su escuela por el estatus migratorio de su familia.

Jocelynn fue víctima de bullying en la Escuela Intermedia de Gainesville, Texas, donde cursaba el sexto grado. Fue la propia madre, Marbella Carranza, quien dijo que su hija estaba siendo acosada por compañeros de clase al amenazarla más de una vez con llamar a los agentes del ICE para que deportaran a sus padres.

Las medidas contra migrantes impulsadas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han topado con decenas de protestas en diferentes ciudades del país. Pese al levantamiento social reciente, estas acciones antimigrantes, desde el día uno del segundo mandato del republicano, han generado temor e incertidumbre. Los y las estudiantes con familias migrantes no son la excepción.

En febrero pasado, cuando Trump aún no cumplía ni un mes en la Presidencia, el mandatario autorizó a los agentes de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) ingresar y aplicar las leyes de migración en las llamadas “zonas sensibles”, es decir, en lugares como iglesias, hospitales o escuelas, que hasta el momento funcionaban como espacios “santuario”.

A raíz de eso, más de una familia externó su temor por la idea de que estudiantes fueran detenidos en las aulas, o que al regresar a sus casas, ya no estuvieran sus padres porque los detuvieron o deportaron.

Otros casos de persecución contra estudiantes en EU

El pasado 7 de junio, la rectora de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York, Melissa Avilés Ramos, confirmó que agentes del ICE detuvieron a un estudiante de 11.º grado de una escuela pública de Queens frente a un juzgado local durante una cita de inmigración programada.

En un comunicado, la rectora escribió: “Nos entristece profundamente saber que uno de nuestros estudiantes fue detenido por ICE mientras asistía a una audiencia legal para solicitar asilo. Este joven debería regresar a casa hoy de la escuela, rodeado de su familia, sin enfrentar un arresto”.

“Nuestras políticas no han cambiado: las escuelas son y seguirán siendo espacios seguros y acogedores para todos los niños. Este incidente no ocurrió en una escuela, e instamos a las familias a que sigan enviando a sus hijos a la escuela, donde deben estar”.

Sobre este mismo caso, la asambleísta Claire Valdez dijo que ha mantenido contacto con la familia del estudiante y mencionó que sus padres están “aterrorizados” por lo que pueda ocurrir.

Una situación similar ocurrió el 21 de mayo, cuando Dylan, estudiante de 20 años de la escuela preparatoria Ellis Prep y migrante de Venezuela, fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas durante una cita de rutina en un tribunal de inmigración en Bajo Manhattan, Nueva York.

Él, su madre y dos hermanos llegaron en 2024 a Estados Unidos bajo el programa CBP One, que otorgó citas para permitir a migrantes su estancia provisional en el país, y que fue cancelado por el gobierno de Trump.

Según reportes del equipo de defensa, el joven venezolano ha sido trasladado a diferentes centros de detención de ICE en Nueva Jersey, Pensilvania, Texas y Luisiana, para su deportación.

Dreamers también corren riesgos

Ximena Arias-Cristóbal ejemplifica el riesgo que también corren los llamados dreamers, jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños usualmente sin estatus migratorio legal, bajo la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

La joven de 19 años nació en México pero vive en Georgia desde los 4 años de edad.

NBC News reportó que Ximena fue detenida por la policía de Dalton el 5 de mayo pasado por una falta de tránsito. Una semana después, se retiraron todos los cargos en su contra pero aún así, la joven pasó dos días en la cárcel del condado y dos semanas y media en un centro de detención de inmigrantes en la zona rural de Georgia.

Aunque Ximena fue liberada, su caso muestra lo que enfrentan los casi 2.5 millones de Dreamers que viven en Estados Unidos en la administración Trump. TheDream.US, una organización que ayuda a estos jóvenes sin documentos a ir a la universidad, advirtió que “los dreamers están bajo ataque”.

Las redadas contra migrantes también han trastocado las graduaciones de dreamers en Estados Unidos. Monse, mexicana que llegó a ese país a los 14 y es una estudiante sin documentos, compartió a NMás que pese a ser parte del programa de honores de su Universidad, poder ejercer su carrera “es solo un sueño ya que no tengo ninguna certeza”.

Luego de las redadas en Los Ángeles del pasado viernes 6 de junio, la familia de Monse explicó al ver lo que estaba sucediendo, ya no pudieron salir. Y en su ceremonía de graduación del colegio comunitario solo estaban preocupados por el ICE pues la mayoría de personas presentes pudo haber sido detenida. “Nos graduamos un aproximado de mil 500 estudiantes, la mitad de ellos latinos así que muchos de ellos no tienen documentos”.

La muerte de Jocelyn y las detenciones de estudiantes sin documentos son la muestra de la persecución que enfrentan las comunidades migrantes en Estados Unidos, situación que aviva la angustia por ser deportados sin ningún tipo de consideración.

Nancy Gómez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-gomez/ Nancy Gómez es reportera especializada en periodismo judicial, de datos, derechos humanos y género. Egresada de la FCPyS de la UNAM.