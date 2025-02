Una niña se suicida en EU tras sufrir acoso y amenazas de deportación a su familia

Por Jesús García

Los Ángeles, 19 de febrero (LaOpinión).- La menor Jocelynn Rojo Carranza falleció el 15 de febrero después de un difícil período de agonía tras un intento de suicidio. Había sido víctima de bullying en su escuela en Texas, donde sus compañeros la amenazaron con llamar a los agentes de Migración y Control de Aduanas (ICE) para deportar a su familia.

Rojo Carranza, de 11 años, era objeto constante de agresiones en el sexto grado de la escuela intermedia de Gainesville, situada a unos 112 kilómetros al norte de Dallas.

“Me duele en el alma esta impotencia y no es fácil para mí ni para ninguno de sus familiares que estuvieron presentes en la vida de niña, y el saber que ya no está con nosotros me parte el corazón en pedazos”, agregó el 11 de febrero.

Cuatro días antes, Ernesto Alonso abrió la cuenta en la fundadora para solicitar apoyo económico, luego de que su hija fuera internada tras su intento de suicidio.

“Esperamos mañana nuevos resultados, le van a estar quitando medicamentos que la mantienen anestesiada, poco a poco, desde el día que llegó aquí al hospital hasta el día viernes por la noche y luego seguir manteniéndose estable y esperar que los sedantes dejen de estar en ella y esperamos en Dios su cerebro mande una señal de movimiento”, escribió el 7 de febrero.

El padre de Jocelynn agradeció con plegarias el apoyo que pudiera recibir para mantener a su hija en el hospital hasta que se recuperara, pero su cuerpo no soportó.

Marbella Carranza, madre de la niña, confirmó a Univision que su hija sufrió bullying en la escuela; sus compañeros la acosaban afirmando que llamarían a ICE para que deportaran a sus padres.

El acoso habría durado varias semanas, pero las autoridades escolares no hicieron caso de los reclamos de los padres. “Esperé una semana entera por un milagro de que mi hija estuviera bien, pero desafortunadamente no se pudo hacer nada”, dijo la madre a la televisora.

