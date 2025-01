¿Cómo prepararte ante las redadas de Trump? AQUÍ los pasos esenciales para protegerte

Por Araceli Martínez Ortega

Los Ángeles, 24 de enero (LaOpinión).- La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión, y su anuncio de redadas masivas como nunca antes en la historia del país, ha puesto en estado de alerta a la comunidad migrante.

Pero, ¿qué deben hacer los migrantes para protegerse?, ¿qué documentos deben tener a la manos?, ¿y cómo prepararse en caso de que efectivamente sean detenidos?

En una entrevista con Fox News, Tom Homan, el zar de la frontera declaró que las deportaciones no serán redadas sino operativos bien seleccionados y planeados.

El abogado Gálvez pidió a los migrantes sin documentos regulados crear un archivo o un portafolio donde no sólo guarden sus documentos más preciados como actas de nacimiento de ellos y sus hijos sino su acta matrimonial si están casados, declaraciones de impuestos, cuentas de banco, pasaportes.

Pero enfatizó que dicho portafolio debe contener también las cosas buenas que han hecho en Estados Unidos como por ejemplo los reconocimientos y premios recibidos que hablen de su buena conducta moral.

El paso número dos – comentó el abogado – es sentarse con la familia para crear un plan de acción para los cuatro años siguientes.

Asimismo aconsejó crear una carta poder para darles autoridad a un familiar cercano sobre el cuidado de sus hijos en caso de una detención, o incluso quién puede hacer los pagos de su hipoteca si están pagando una casa.

El paso número tres es entrevistarse con varios abogados de migración, para escoger de entre ellos, aquel que les inspire mayor confianza y sobre todo que cuente con la experiencia en sacar gente de los centros de detención.

Mencionó que hay muchos abogados de migración que están pidiendo un cobro por adelantado a los inmigrantes para estar disponibles para ellos si son detenidos.

“Sé que algunos abogados están cobrando por adelantado un servicio que probablemente no van a dar, y yo no estoy de acuerdo con eso”.

Otro consejo que el abogado dio a las personas, es que incluyan en su cuenta bancaria a alguien de sus confianzas para en una situación de una emergencia o que haya que pagar una fianza, puedan tener acceso a los fondos ante la ausencia del titular.

Sobre la tarjeta roja, el abogado señaló que está bien si sirve para que el inmigrante conozca sus derechos, pero deben tener claro que no les va a parar una deportación.

