La Casa Blanca exhibe FOTO de extranjeros con cadenas, deportados, rumbo a un avión

Ciudad de México, 24 de enero (SinEmbargo/Europa Press) .- La Casa Blanca publicó este viernes una imagen impactante de migrantes deportados, encadenados y caminando en fila hacia un avión.

Esta fotografía generó una gran controversia y fue difundida en las redes sociales por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La imagen formó parte de la operación de deportación masiva anunciada por el Presidente Donald Trump.

La publicación de esta imagen generó una ola de críticas y preocupaciones respecto al trato de los migrantes y la política migratoria de la Administración Trump. Diversas organizaciones de derechos humanos condenaron la exhibición de los migrantes encadenados, calificándola como inhumana y degradante.

Just as he promised, President Trump is sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences. pic.twitter.com/yqgtF1RX6K

— The White House (@WhiteHouse) January 24, 2025