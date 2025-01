EU no tiene una alternativa de izquierda y culpa a migrantes de todo: mexicana en NY

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– La desigualdad en Estados Unidos ha crecido. El Partido Demócrata no pudo resolver este problema y, a falta de una verdadera representación de izquierda, los republicanos y el Presidente Donald Trump han encontrado respaldo al culpar a la población migrante, expuso Ximena Bustamante, fundadora del Fondo de Mujeres Indocumentadas (Undocumented Women's Fund).

"Hay una crisis económica profunda en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos durante la pandemia estaba un poco encubierta porque el Estado puso millones de dólares en circulación para evitar un estallido social, para contener las consecuencias sociales de la pandemia, pero después de la pandemia simplemente no ha habido la recuperación prometida y se ha reportado cómo la gente rica se ha vuelto más rica y la gente pobre más pobre y no ha habido una contranarrativa, no ha habido una fuerza de izquierda capaz de presentar otra lectura de lo que está pasando, entonces ha sido mucho más sencillo para personas de clase trabajadora pensar: ‘claro, los culpables son los migrantes que están llegando y que nos están quitando los trabajos, que se están invirtiendo millones en seguridad social para ellos o en beneficios sociales', cuando sabemos que en realidad esa no es la razón de la crisis. Trump ha sido muy efectivo porque tampoco ha habido una contranarrativa, el Partido Demócrata fue totalmente incapaz de articularla", planteó en entrevista para el programa Dos con todo, de SinEmbargo.