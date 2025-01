Trump busca acabar con ciudadanía por nacimiento; firma orden ejecutiva para negarla

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 21 de enero (LaOpinión).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que limita la definición de ciudadanía por nacimiento bajo la Enmienda 14.

De tal modo, el Gobierno federal no reconocerá la ciudadanía automática por derecho de nacimiento a las y los hijos de personas con situación irregular nacidos en Estados Unidos.

La orden modifica la interpretación actual de la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

Además, la medida, según se anunció, sólo se aplicaría a nacimientos futuros, pero la eliminación de la ciudadanía por derecho de nacimiento impediría que el Departamento de Estado emita pasaportes a las y los niños nacidos de padres sin una situación migratoria regular y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, lo que dificultaría su acceso a derechos básicos y la posibilidad de trabajar legalmente en el país.

Según comunicó la Casa Blanca, “la Decimocuarta Enmienda nunca ha sido interpretada como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos. La Decimocuarta Enmienda siempre ha excluido de la ciudadanía por derecho de nacimiento a las personas que nacieron en los Estados Unidos, pero no están sujetas a su jurisdicción…”.

Es decir, entre las categorías de personas nacidas en el país y no sujetas a su jurisdicción, el privilegio de la ciudadanía no se extiende automáticamente a las personas nacidas en los Estados Unidos: cuando la madre de esa persona está de manera irregular y el padre no es ciudadano ni residente permanente con estatus legal en el momento del nacimiento.

En un segundo punto, señala la orden, tampoco se aplica este beneficio cuando la presencia de la madre en los Estados Unidos en el momento del nacimiento es regular, pero temporal, decir, bajo algún Programa de Exención de Visas, con una visa de estudiante, trabajo o turista, y el padre no es ciudadano de los Estados Unidos ni residente permanente considerado legal en el momento del nacimiento.

The Congressional Hispanic Caucus stands firmly against President Trump's executive order to end birthright citizenship. This unconstitutional attack undermines the very foundation of our democracy and the rights of millions.

----

El Caucus Hispano del Congreso se opone… pic.twitter.com/H18SMoFnef

— Congressional Hispanic Caucus (@HispanicCaucus) January 21, 2025