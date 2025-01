Trump ordena el cierre inmediato de la frontera sur a todos los migrantes sin papeles

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva destinada a suspender el ingreso de extranjeros que puedan representar una invasión a través de la frontera sur de Estados Unidos.

La medida difundida hoy se basa en la promesa del Gobierno federal, contenida en el Artículo IV, Sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos, de “proteger a cada uno [de los estados] contra la invasión”.

En el anuncio de la Casa Blanca, señalan que estados como Texas solicitaron protección federal contra invasiones durante la administración Biden, pero no recibieron la asistencia necesaria para detener el ingreso de millones de migrantes irregulares que invaden sus comunidades e imponen costos significativos a los gobiernos estatales y locales.

On Day One, President Trump signed a series of executive orders to secure the border and stop the flow of deadly narcotics into our country.

