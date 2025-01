18 estados de EU impugnan la orden ejecutiva que niega la ciudadanía por nacimiento

Ante un tribunal federal de Massachusetts, expertos en legislación argumentaron que la orden ejecutiva viola la 14ª Enmienda de la Constitución, la cual otorga un derecho constitucional de ciudadanía a todos los niños nacidos en la Unión Americana.

“Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo”, señaló Matthew J. Platkin, Fiscal General de Nueva Jersey, y quien encabezó la iniciativa legal junto con sus colegas de California y Massachusetts.

Presidents can’t overrule the Constitution and centuries of precedent with a stroke of a pen.

I'm leading a coalition of 18 states in suing to stop Trump's unlawful EO banning birthright citizenship.

When we say we will fight for the rule of law, we mean it. pic.twitter.com/arwPZ2IRS5

— Attorney General Matt Platkin (@NewJerseyOAG) January 21, 2025