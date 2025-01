El Presidente de EU usa aranceles para negociar pero, ¿y si esta vez sí los aplica?

Ciudad de México, 22 de enero (SinEmbargo).– ¿Donald Trump está fanfarroneando?, se preguntan varios autores en un texto publicado en The New York Times. Las amenazas arancelarias del Presidente de Estados Unidos han desconcertado y enfadado a los líderes y directores ejecutivos extranjeros desde hace algún tiempo, ya que “temen que se desate una guerra comercial de ojo por ojo”. ¿Es sólo una amenaza para negociar?, cuestionan. El texto lo firman Andrew Ross Sorkin, Ravi Mattu, Bernhard Warner, Sarah Kessler, Michael J. de la Merced, Lauren Hirsch, Vivienne Walt, Edmund Lee y Cade Metz.

Trump amenazó a Canadá y México. Podrían enfrentar aranceles del 25 por ciento tan pronto como el 1 de febrero. Y China podría verse afectada por un arancel del 60 por ciento, o tal vez sólo del 10 por ciento. Para los europeos la amenaza anda en 10 por ciento y para el resto del mundo, un 20 por ciento.

“Los analistas le toman la palabra. Trump busca ingresos y ahorros de costos dondequiera que los encuentre, especialmente si quiere extender un importante recorte de impuestos que no afecte la calificación crediticia de Estados Unidos. Los expertos financieros han estado advirtiendo que la generalización de nuevos gravámenes tendría graves consecuencias, incluida la aceleración de la inflación y el freno al crecimiento económico. Los economistas de Goldman Sachs ahora estiman que hay un 70 por ciento de probabilidades de que Trump imponga algún tipo de arancel a China, y un 25 por ciento de probabilidades de que promulgue gravámenes a los bienes de todos los países”, dicen los autores del texto de The New York Times.

Según el economista Giacomo Ponzetto, profesor e investigador en la Barcelona School of Economics, lo que viene es una política proteccionista, como ya lo hizo en su primer mandato, en la que “normalmente nadie gana una guerra comercial, sino que todos pierden”. Ponzetto le dijo a Paola Ariza, de Radio Francia Internacional, que los mayores impactos en este tipo de políticas “son la reducción del comercio y el precio de los productos importados de Estados Unidos y de todos los países, ya que, si Trump impone aranceles, lo más lógico es que los demás países también tengan que responder”.

Que la primera economía del mundo piense en aumentar los impuestos a sus socios ha generado preocupación, al punto de que la Unión Europea planearía proponer a Donald Trump un acuerdo basado en un aumento de la inversión en defensa del bloque, a cambio de que el magnate no lance una guerra comercial, así dijo esta semana ante medios de comunicación el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la Estrategia Industrial, el francés Stéphane Séjourné.

Trump querría que los gastos en defensa del bloque europeo pasen del dos por ciento actual al cinco por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero según Séjourné, la capacidad de la Unión Europea llegaría apenas al tres por ciento. Cabe resaltar que Estados Unidos es el mayor exportador de armas del mundo, con una tasa del 42 por ciento entre 2017 y 2023, según un estudio del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), recuerda la autora en el texto de Radio Francia Internacional.

Con México y con Canadá, según la última información disponible, Trump intenta volver a negociar el T-MEC antes del plazo fijado en 2026. ¿Y con China? Las especulaciones sobre una guerra comercial entre Estados Unidos y China vienen desde la campaña electoral con las amenazas de Donald Trump de aumentar fuertemente los aranceles, pero ahora que es inquilino de la Casa Blanca, parece que hubiera decidido bajar el tono con la potencia asiática, dice Paola Ariza en su texto.

The Wall Street Journal dijo que el Presidente de Estados Unidos buscará una negociación anticipada del tratado de comercio con México y Canadá. El acuerdo comercial se alcanzó durante el primer periodo de Gobierno del republicano para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y tiene una cláusula de revisión en 2026, aunque Trump busca adelantar el proceso.

Lo que parece estar claro es que el acuerdo de libre comercio será analizado en el marco de una amplia investigación sobre la política comercial de Estados Unidos, que fue ordenada por Trump bajo su enfoque de “Estados Unidos primero”. El lunes, Trump ordenó a varios secretarios del Gabinete y altos funcionarios que investigaran una serie de cuestiones comerciales, entre ellas el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá, los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos y las nuevas oportunidades de exportación. Trump ha solicitado informes y recomendaciones sobre política comercial antes del 1 de abril aunque el 1 de febrero vendrían los aranceles.

