Canadá ve aranceles de 25%, de 10% o progresivos al arribo del nuevo Presidente de EU

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Jonathan Wilkinson, Ministro de Recursos Naturales de Canadá, reconoció que probablemente el país no se salvará de las medidas arancelarias que planea imponer el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

El medio canadiense The Globe and Mail publicó este jueves que Wilkinson fue entrevista por reporteros en Washington sobre los amagos de Trump, quien tomará protesta como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero de 2025.

El Ministro refirió que con la llegada del republicano a la Casa Blanca, Canadá prevé tres escenarios: un impuesto del 25 por ciento a los productos canadienses, un impuesto del 10 por ciento para todos los países o un arancel que aumente progresivamente.

En este sentido, mencionó que las medidas arancelarias aumentarán el costo de los bienes que los canadienses venden a los estadounidenses y generarán millones o miles de millones de dólares en gravámenes para EU, por lo que urgió establecer una “conversación productiva y positiva” para convencer al futuro Presidente de quitar la medida más adelante

“Las órdenes ejecutivas que se están desarrollando por un grupo relativamente pequeño de personas en la Casa Blanca no tienen una buena lectura de exactamente cómo podría ser la naturaleza de un arancel”, dijo Wilkinson, según The Globe and Mail.

En Washington, el Ministro se reunió con los senadores republicanos Ted Cruz y Kevin Cramer, así como con los representantes republicanos del Congreso, Chuck Fleischmann y Bruce Westerman, y con el senador demócrata John Hickenlooper.

Canadá también prepara aranceles para EU

El Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo este jueves que su Gobierno devolverá el golpe si Trump cumple su amenaza arancelaria.

"Definitivamente responderíamos, como lo hicimos hace años cuando el presidente Trump impuso aranceles al acero y al aluminio. Respondimos poniendo aranceles al ketchup Heinz, a los naipes, al bourbon, a las Harley Davidson, a cosas que perjudicarían a los trabajadores estadounidenses", dijo Trudeau en una entrevista con la cadena estadounidense CNN.

El Primer Ministro agregó que Trump es "un negociador muy hábil", pero lamentó sus declaraciones respecto a que Canadá se convertirá en el "estado número 51", destacando que EU también depende de las exportaciones canadienses.

"Todo lo que los consumidores estadounidenses compran a Canadá va a ser de repente mucho más caro y eso es algo en lo que tenemos que centrarnos un poco más", declaró Trudeau.

Los medios de comunicación locales informaron de que las autoridades canadienses están preparando una lista de productos fabricados en Estados Unidos para atacarlos con contra aranceles en caso de que el Gobierno canadiense tenga que responder a las impuestos sobre productos canadienses.

Trump ha amenazado con imponer un arancel del 25 por ciento a todos los productos canadienses importados a Estados Unidos.

-Con información de Xinhua.