Trudeau promete responder a EU de forma “rápida” y “muy contundente” si hay aranceles

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS).- El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, adelantó que su Gobierno responderá de manera "rápida" y "muy contundente" a Estados Unidos en caso de que el nuevo Presidente estadounidense, Donald Trump, cumpla su amenaza e imponga aranceles del 25 por ciento a las importaciones canadienses.

Trump volvió a agitar el lunes esta posibilidad y horas después de tomar posesión en Washington reiteró que se plantea adoptar algún tipo de medida antes del 1 de febrero. Trudeau, que está ya de salida del cargo —a la espera de que su partido elija a un sustituto—, admitió este martes durante una reunión de su Gobierno que se avecina un periodo de "incertidumbre".

Prime Minister Trudeau: "If the President does choose to proceed with tariffs on Canada, Canada will respond, and everything is on the table."

Oh great. A trade war with our second largest trading partner. What could possibly go wrong? pic.twitter.com/uAaS8fjIN3

