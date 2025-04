PERFIL ¬ Don Neto: el otro capo del Cártel de Guadalajara preso por el caso Camarena

"Don Neto" fue liberado el pasado sábado 5 de abril luego de cumplir una condena de 40 años de prisión por el asesinato del Agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena y del piloto mexicano Alfredo Zavala en febrero de 1985.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- Ernesto Fonseca Carrillo, "Don Neto", fue junto a Rafael Caro Quintero —recientemente extraditado a Estados Unidos— y Miguel Ángel Félix Gallardo uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, la organización criminal que controlaba el narcotráfico en la mayor parte de México en los años 80 durante la presidencia de Miguel de la Madrid y en cuyo auge formó vínculos con sus pares en Colombia y traficó cocaína hacia los Estados Unidos.

Hoy "Don Neto" ha recuperado su libertad. Lo ha hecho a los 95 años de edad, luego de cumplir una condena de 40 años. Fonseca Carrillo fue detenido por el Ejército en una lujosa mansión de Puerto Vallarta, Jalisco, por el asesinato del Agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala en 1985. En ese entonces tenía 55 años. Por este mismo crimen, Rafael Caro Quintero fue llevado en semanas pasadas a Estados Unidos.

¿Quién es "Don Neto"?

"Don Neto" nació el 1 de agosto de agosto de 1930, en Badiraguato, Sinaloa. Comenzó en el negocio de la droga en dicho estado junto a traficantes como Pedro Avilés, "El León de la Sierra". En los años 70, emigró a la ciudad de Guadalajara. Ahí junto a Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Felix Gallardo fundaron el Cártel de Guadalajara, una de las primeras organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en México.

Dicha organización decidió asentarse en Guadalajara debido a que consideraban que la ciudad, una de las más importantes del país, era el lugar ideal para llevar a cabo sus operaciones delictivas.

El Cártel de Guadalajara tuvo su auge entre las década de 1970 y 1980 y marcó el inicio de una nueva era en el narcotráfico mexicano pues dejó atrás el contrabando de marihuana para dar paso a uno mas sofisticado con la cocaína como una de sus grandes novedades. Además, estableció conexiones con cárteles extranjeros, para el comercio de cocaína, además de dominar el tráfico de mariguana y amapola en la región del llamado Triángulo Dorado.

La organización del Cártel de Guadalajara sentó las bases para futuros grupos criminales como el Cártel de Sinaloa.

Con la ayuda de Rafael Caro Quintero, el cártel logró reproducir de manera masiva marihuana en todo el país. Además, trabajaban como intermediarios para organizaciones colombiana como el Cártel de Cali y de Medellín de Pablo Escobar para trasladar cocaína a Estados Unidos.

Los sobornos y alianzas con políticos de alto perfil permitieron al Cártel de Guadalajara implementar un innovador sistema de riesgo para sembrar alrededor de 8 mil toneladas de marihuana en la finca El Búfalo, la cual se ubicaba en el desierto de Chihuahua.

Tras seguir la pista del Cártel de Guadalajara, el agente de la DEA Kiki Camarena logró infiltrarse y, con ayuda del piloto Alfredo Zavala, sobrevolaron la finca y tomaron fotografías aéreas de la plantación. Esto provocó que en noviembre de 1984, el Ejército mexicano irrumpiera en la zona y quemara toda la cosecha.

Tres meses más tarde, en febrero de 1985, Kiki Camarena fue secuestrado y torturado hasta la muerte por Quintero provocando que la DEA iniciara una cacería de los responsables. "Don Neto" fue detenido por el Ejército en una lujosa mansión de Puerto Vallarta. Al momento de su arresto declaró que el asesinato de Camarena había sido un "grave error".

En el sexenio de Enrique Peña Nieto, "Don Neto" libró la extradición a EU después de que el entonces Canciller José Antonio Meade, negara su entrega, porque, según argumentó el funcionario, "ya había sido juzgado por este caso en México".

Tras pasar más de 30 años en cárceles de máxima seguridad como el Reclusorio Norte, el Altiplano y Puente Grande, en 2016 se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria debido a su avanzada edad y problemas de salud, incluyendo reumatismo, cáncer de colon y glaucoma. Cumplió el resto de su condena en una residencia en Atizapán, Estado de México, hasta el 5 de abril de 2025, cuando quedó en libertad tras completar los 40 años de su sentencia.

El expediente médico del capo daba cuenta de“18 enfermedades diagnosticadas, entre las que se incluyen un tumor en el colon, artritis y pérdida de visión”.

Esta mañana, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el exmiembro del Cártel de Guadalajara cumplió su sentencia. Mencionó que desconoce si alguna autoridad estadounidense ha solicitado su extradición.

"No tengo conocimiento de que la DEA esté pidiendo algo así o alguna de las agencias de Estados Unidos", dijo Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina que encabezó este jueves 10 de abril, al ser cuestionada sobre el tema por un reportero.

"No sé en qué año le habían dado prisión domiciliaria. El señor tiene 95 años, creo. Hasta ahora permanece en su casa, pero fue que se cumplió su condena. No hubo aquí ninguna otra cosa. Y no tengo conocimiento de que se esté pidiendo por parte de una agencia. Preguntamos y les comentamos. En realidad ni es una agencia, sería el Departamento de Justicia, supongo", sostuvo la Presidenta.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez/ Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.