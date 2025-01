El Presidente de EU firma decreto que retrasa prohibición de TikTok durante 75 días

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto que retrasa la prohibición de la plataforma TikTok, lo que otorga a su matriz china, Bytedance, más tiempo para llegar a un acuerdo para resolver las preocupaciones estadounidenses de seguridad nacional.

El documento sostiene que la moratoria de 75 días ayudará a la Administración Trump a intentar "determinar el curso apropiado a seguir de una manera ordenada que proteja la seguridad nacional y, al mismo tiempo, evite un cierre abrupto de una plataforma de comunicaciones utilizada por millones de estadounidenses".

"TikTok no vale nada. No vale nada si no lo apruebo. Podría ver un acuerdo en el que Estados Unidos obtenga el 50 por ciento de TikTok, lo controle un poco, tal vez mucho, depende de ellos", declaró al firmar la orden, en referencia a la propuesta planteada en la víspera, cuando la red social se quedó en negro para sus 170 millones de usuarios estadounidenses.