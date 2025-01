Trump y Xi negocian el rescate de una de las más grandes redes sociales del planeta

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Donald Trump, Presidente electo de Estados Unidos, conversó esta mañana del tema TikTok con el Presidente chino Xi Jinping, en lo que se ha interpretado como un nuevo esfuerzo por salvar una de las redes sociales más poderosas del planeta.

Trump anunció en su red Truth Social que “la llamada fue buena tanto para China como para Estados Unidos” y agregó su esperanza de que “resolvamos muchos problemas juntos empezando de inmediato”.

Esta charla de alto nivel se produjo antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos confirmara una Ley federal que prohíbe la difusión de la popular red social –de origen chino– en el mercado estadounidense.

La Ley entrará en vigor el próximo domingo 19 de enero, sin embargo, luego de la charla entre Xi y Trump, no está claro cómo el próximo Presidente de EU –quien ha reconocido que TikTok lo ayudó a vencer a Kamala Harris– tratará este asunto, más aún luego de su optimista conversación con el Presidente Xi Jinping.

El Supremo de Estados Unidos avaló este viernes la ley mediante la cual quedará suspendido el uso de TikTok a partir del 19 de enero en todo el país.

El Supremo aceptó como válido el motivo esgrimido por las autoridades estadounidenses que apuntan a TikTok como una amenaza para la seguridad de los norteamericanos.

Aunque los usuarios actuales conservarán la aplicación en sus dispositivos, no podrán recibir actualizaciones, y las tiendas de aplicaciones como Apple y Google tendrán prohibido ofrecerla.

Con el tiempo, esto podría dejar a TikTok inoperable.

El Departamento de Justicia aseguró que las restricciones entrarán en vigor el domingo, pero no habrá venta inminente de la app, pues ByteDance se ha negado a deshacerse de ella.

La decisión llega en un clima político tenso. Mientras el Presidente electo Donald Trump señaló que podría negociar una salida, la administración saliente de Joe Biden no aplicará la prohibición en su último día.

Trump, con más de 14 millones de seguidores en TikTok, ha mostrado reticencia a una medida tan drástica, pero senadores republicanos presionan a ByteDance para concretar la venta.

ByteDance sigue firme en su postura de no vender, aunque algunos inversionistas estadounidenses han expresado interés. Entre ellos, un grupo liderado por Frank McCourt y Kevin O’Leary presentó una oferta, pero las leyes chinas que restringen la venta del algoritmo complican las negociaciones.

Message being that you want to silence and censor over 170 million Americans' right to free speech https://t.co/Q5twPrAGHk

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) January 16, 2025