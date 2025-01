Trump pide 50% de la red social china y anuncia que la reabrirá. Con eso. Ya funciona

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS).- La aplicación de videos cortos TikTok ha retomado este domingo su actividad en Estados Unidos (EU), después de que el Presidente electo, Donald Trump, anunciara que decretará una moratoria a la Ley contra la empresa matriz.

Los usuarios estadounidenses han recuperado la aplicación unas doce horas después de que la propia empresa china pasara "a negro" como consecuencia de la Ley que prohíbe su actividad. La aplicación no permitía ver videos y presentaba únicamente un mensaje en el que instaba a sus usuarios a "permanecer atentos".

Trump ha anunciado que aprobará el lunes, día de su toma de posesión, una orden ejecutiva con una moratoria de 90 días para facilitar que se logre evitar la prohibición de TikTok. Además, ha planteado como solución que la empresa sea en un 50 por ciento de propiedad estadounidense.

"¡He pedido a las empresas que no dejen que TikTok siga caído! Voy a emitir una orden ejecutiva el lunes para prorrogar el plazo para la aplicación de las prohibiciones de la Ley para que podamos conseguir un acuerdo que proteja nuestra seguridad nacional", ha explicado.

La orden, ha detallado Trump, especifica que no habrá consecuencias para ninguna empresa que haya impedido que TikTok se deshabilitara. "Los estadounidenses se merecen ver nuestra emocionante toma de posesión del lunes, y otros acontecimientos y conversaciones", ha resaltado.

Como solución, ha planteado que "me gustaría que Estados Unidos tuviera el 50 por ciento de la propiedad en una joint venture". "Así salvaríamos TikTok, lo mantendríamos en buenas manos y facilitaríamos que siguiera transmitiendo", ha apuntado.

La posibilidad de conceder tal moratoria a TikTok --sujeta a condiciones concretas-- está prevista en la ley aprobada el año pasado y declarada constitucional recientemente.

I’m asking companies not to let TikTok stay dark! I will issue an executive order on Monday to extend the period of time before the law’s prohibitions take effect, so that we can make a deal to protect our national security. The order will also confirm that there will be no…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 19, 2025