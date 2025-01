Cientos de miles brincan de una red social china a otra, para burlarse de Washington

Hefei, 16 de enero (Xinhua).- Los internautas chinos de una popular plataforma de redes sociales han notado una repentina afluencia de extranjeros recién llegados, quienes afirman haber migrado desde TikTok debido a las preocupaciones de que esto pueda ser prohibido por el Gobierno de Estados Unidos, en el plazo de una semana.

En Xiaohongshu ("el libro rojo" en chino), una plataforma china con características combinadas de Instagram y Pinterest, etiquetas como #TikTok Refugee han acumulado cientos de millas de publicaciones de cuentas registradas en su mayoría en el país norteamericano. Esta tiene las mismas funciones que TikTok, aunque porta con características que podrían hacerla única, ya que cuenta con espacios para publicación de fotos, reseñas, además de que permite que se den discusiones y debates comunitarios.

El aumento de la actividad ha catapultado a Xiaohongshu, también conocida como RedNote en el extranjero, a lo más alto de la clasificación de descargas de la tienda de aplicaciones de Apple en Estados Unidos en tan solo unos días. TikTok, propiedad de la empresa china de internet ByteDance pero gestionada de forma independiente, cuenta con aproximadamente 170 millones de usuarios en Estados Unidos, casi la mitad de la población de ese país.

I'm here at SOL, everyone comes to see me and surprises keep coming pic.twitter.com/i1aCNhd9ef

— REDnote (@XiaohongshuAPP) January 14, 2025