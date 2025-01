Millones de estadounidenses se quedan sin la red social china; sale de la App Store

Madrid/Ciudad de México 18 de enero (Europa Press/SinEmbargo).- La plataforma TikTok anunció que ha dejado de operar en territorio estadounidense, según han reportado varios usuarios de la plataforma en el país norteamericano, quienes señalaron haber recibido una notificación al respecto.

A través de redes, personas en Estados Unidos difundieron capturas de pantalla de un mensaje desplegado en la plataforma por parte de quienes operan TikTok, informando que, debido a una Ley de restricción en el país, los servicios de la red social ya no están disponibles temporalmente. Asimismo, agradecían que el Presidente electo Donald Trump podría evitar su cierre.

El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este sábado que "muy probablemente" dará una prórroga de 90 días a TikTok para evitar su cierre.

En cualquier caso, Trump ha indicado que no ha tomado una decisión definitiva al respecto de la fecha límite que se cumple el domingo para que la empresa matriz china de TikTok venda a un comprador no chino, o se enfrente a la prohibición en Estados Unidos.

The Supreme Court decision was expected, and everyone must respect it. My decision on TikTok will be made in the not too distant future, but I must have time to review the situation. Stay tuned!

Donald Trump Truth Social 11:14 AM EST 01/17/25

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 17, 2025