Trump solicita investigar a Bill Clinton y demócratas de alto perfil por caso Epstein

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Donald Trump pidió este viernes al Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) investigar a demócratas de alto perfil como el expresidente Bill Clinton, el exsecretario del Tesoro Larry Summers, y el inversor de capital de riesgo y megadonante Reid Hoffman, por sus vínculos con el delincuente sexual y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

En una publicación en redes sociales, Trump arremetió contra los demócratas por “utilizar el engaño de Epstein” para desviar la atención del reciente cierre del gobierno, y dijo que las fuerzas del orden federales ordenarían investigaciones sobre miembros de su partido, a quienes insinuó que estaban involucrados en el tráfico sexual de niñas por parte del Sr. Epstein.

“Esto es otra estafa rusa, con todas las pistas apuntando a los demócratas”, escribió Trump. “Los registros muestran que estos hombres, y muchos otros, pasaron gran parte de su vida con Epstein y en su ‘isla’. ¡Estén atentos!”, advirtió.

Trump dijo que le pediría a la Fiscal General Pam Bondi, “y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI”, que lleven a cabo la investigación sobre la “participación y relación” entre el señor Epstein y los demócratas.

Trump también escribió que incluiría además a “JP Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones”.

La exigencia de Trump se da después de que los demócratas publicaran a principios de esta semana correos electrónicos que sugerían que Trump conocía la red de tráfico sexual de Epstein.

Trump "sabía acerca de las chicas" y "pasó horas" con una de las víctimas, según un email del pedófilo Jeffrey Epstein Legisladores demócratas han publicado mensajes del financista, condenado por delitos sexuales, que comprometen al mandatario. La Casa Blanca niega todo y acusa… pic.twitter.com/Inz5mt4dCb — DW Español (@dw_espanol) November 13, 2025

En los correos publicados el miércoles, Epstein escribió que Trump había “pasado horas” en su casa con una de sus víctimas. También escribió que el republicano “sabía de las chicas”, muchas de las cuales, según descubrieron posteriormente los investigadores, eran menores de edad.

El pederasta convicto también escribió en un correo electrónico: “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”, refiriéndose a su confidente Ghislaine Maxwell, quien posteriormente fue condenada por conspirar en los crímenes del señor Epstein, según reporta The New York Times.

La Casa Blanca, indica el Times, ha sostenido que Trump no estuvo involucrado en las operaciones de Epstein, que rompió su amistad a mediados de la década de 2000 y que la reciente publicación de documentos fue un intento de difamarlo.