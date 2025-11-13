Cómo Adelita Grijalva, nieta de migrante mexicano, ayuda a abrir los archivos Epstein

Adelita Grijalva asumió su escaño en el Congreso de EU tras el intento de los republicanos de evitar su llegada, pues su voto es clave para revelar los archivos del pederasta Epstein, que apuntan, entre otros, contra el Presidente Trump.

Ciudad de México, 13 de noviembre (SinEmbargo).– "La gente de nuestra comunidad sabe lo que es depender de un Grijalva", expresó la flamante legisladora de Arizona, Adelita Grijalva, quien, tras la presión del Partido Republicano para evitar su llegada al Congreso de Estados Unidos (EU), asumió su cargo tras 50 días. Su voto es y será clave para revelar al público los archivos de Jeffrey Epstein, el pederasta que murió en extrañas circunstancias cuando estaba en su celda en 2019. Los documentos, entre muchos otros nombres, apuntan al Presidente Donald Trump. Así como los arizonianos saben que los Grijalva, con décadas de experiencia en Washington, les han dado resultados, ahora un país espera que lo mismo suceda en este caso.

Adelita Grijalva es la primera representante latina por parte de Arizona en el Congreso estadounidense. Es orgullosamente chicana, hija de un veterano legislador demócrata y activista de los derechos de los migrantes. Es nieta de un mexicano que llegó a EU hace 80 años. Pero para acceder a los pasillos del Capitolio, tuvo que esperar casi dos meses entre su victoria y su toma de protesta, debido a que el líder de la Cámara Baja, Mike Johnson, retrasó el proceso para evitar su voto clave en la publicación de los archivos de Epstein.

"Hoy es un día histórico para el sur de Arizona, para las mujeres, y los chicanos y chicanas en todos los lugares. Hemos roto el techo de cristal juntos y les agradezco a mi comunidad y a los líderes que hicieron el camino. Pero este histórico momento viene con una sobria realidad: mi toma de protesta fue retrasada 50 días, la más larga en la historia moderna", dijo en conferencia de prensa Grijalva tras asumir su escaño el miércoles.

"Si fuera una republicana, no hubiera esperado tanto. Si fuera hombre, no hubiera esperado tanto. Las reglas siempre son diferentes para las mujeres y para la gente de color. Tenemos que pelear contra eso. No hay manera de que esto le vuelva a pasar a alguien, quien sea, nunca. Debemos presionar legislación bipartidista para que un solo individuo silencie a 800 mil votantes es grosero", dijo usando español en su última palabra.

De México a Arizona

Adelita Grijalva ganó las elecciones especiales del Distrito 7 de Arizona en septiembre pasado para la Cámara de Representantes de EU. El escaño a sustituir era el de su padre, Raúl Grijalva, quien lo ocupó en sus últimos dos años de vida, aunque como legislador entró en 2003 y desde entonces mantuvo su lugar en la Cámara Baja. Ambos son líderes chicanos.

La nueva congresista obtuvo una cómoda victoria en las elecciones especiales, pero ella misma ha declarado que "preferiría que mi papá siguiera en el cargo". Raúl murió por complicaciones con un cáncer de pulmón. Fumador empedernido, es también reconocido en Arizona por sus políticas progresistas. Su hija espera continuar el legado.

El padre de Adelita Grijalva fue no solamente legislador y funcionario estatal, sino un activista por los derechos de los migrantes. Peleó por la implementación de la educación bilingüe en Arizona, y por la protección de barrios antiguos y de bajos recursos en su distrito. El abuelo de la legisladora emigró desde México en 1945 como bracero. En Arizona nació Adelita Grijalva, que construyó su carrera política en Tucson, cercana con la frontera mexicana y con la ciudad de Nogales.

¿Una chicana para tumbar a Trump?

El presidente del Congreso, acusó la legisladora, obstruyó a propósito su toma de protesta para poder cancelar voto tras voto en la Cámara de Representantes para no tener que enfrentarse a una votación donde la mayoría opte por publicar los esperados documentos del caso Epstein, algo contra lo que Trump, Johnson, y una gran parte de los republicanos han luchado desde hace meses: es uno de los temas donde más sensible y vulnerable es el partido y el Presidente.

"Los archivos de Epstein estaban ahí, a una firma de distancia. Con mi firma, nos movemos un paso más cerca de la verdad. Una verdad que intentarán negar. Pero las sobrevivientes merecen su día de justicia. Y el pueblo estadounidense lo demanda", sentenció Adelita Grijalva.

Inmediatamente después de asumir su escaño, Grijalva –ante la presencia de algunas de las víctimas de Epstein, invitadas por ella– firmó una petición de descarga para eventualmente desencadenar una votación para liberar los archivos relacionados con el pederasta. Su firma fue la 218, la mayoría simple de la Cámara de Representantes. Eso significa que un eventual voto del pleno en los próximos días o semanas permitirá que se apruebe la publicación de estos documentos.

Y es que en los últimos meses, ante la vehemente reacción de Trump a la posible publicación de los archivos del caso Epstein, los medios han ido desgranando algunas claves que lo han colocado no solamente muy cerca del financista, sino en el centro de la trama. Apenas esta semana, legisladores demócratas publicaron correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein escribió que Trump había “pasado horas" en su casa "con una de sus víctimas". Otros mensajes sugieren que el delincuente sexual convicto, quien supuestamente se suicidó, creía que Trump sabía más sobre sus abusos de lo que había reconocido.

Estos mails son apenas algunos seleccionados entre miles de páginas de documentos recibidos por el Comité, y que suscitan nuevas preguntas sobre la relación entre ambos hombres. En uno de los mensajes, Epstein aseguraba rotundamente que Trump “sabía de la existencia de las chicas”, muchas de las cuales, según se determinó posteriormente en investigaciones, eran menores de edad. Esto también tumbaría la declaración de Trump de que rompió con Epstein muchos años antes de que finalmente fuera detenido, pues habrían mantenido su relación incluso cuando el republicano llegó al poder la primera vez.

Los tres intercambios de correos electrónicos publicados el miércoles son posteriores al acuerdo de culpabilidad que Epstein alcanzó en 2008 por cargos estatales de solicitación de prostitución. Los fiscales federales acordaron no presentar cargos. Estos intercambios se produjeron años después de que Trump y Epstein tuvieran un supuesto distanciamiento a principios de la década del 2000.

Ante el escenario que se dibuja con Adelita Grijalva en el Congreso, Trump comenzó a ejercer presión sobre las dos legisladoras republicanas que están a favor de que se publiquen íntegramente los archivos de Epstein para que retiren su apoyo a la Ley. Los medios reportaron que el Presidente citó a la legisladora Lauren Boebert, una radical que en este caso está a favor de publicar los archivos, al "Cuarto de Situación", uno de los salones de la Casa Blanca más reservados, donde se suelen reunir el mandatario y sus principales líderes militares para discutir temas que son reservados.

Sin embargo, incluso con un voto favorable en la Cámara de Representantes para publicar los documentos de Epstein, la votación en el Senado es prácticamente cantada: la mayoría de 53 republicanos, ante 47 demócratas, les impediría avanzar la legislación para conseguir abrir los archivos al público. Pero incluso una votación favorable tendría un último escollo: el veto seguro de Trump. A lo que aspiran los demócratas y las pocas republicanas que están a favor, es que la presión pública, incluso entre los seguidores trumpistas, sea tal que obligue a la liberación de los papeles.