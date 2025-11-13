Adelita Grijalva llega a Congreso de EU; firma petición para liberar archivos Epstein

Adelita Grijalva se sumó a la petición sobre los archivos de Epstein, con lo que se alcanzó la firma número 218 necesaria para forzar una votación en la Cámara de Representantes.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 13 de noviembre (La Opinión).- La demócrata Adelita Grijalva prestó juramento el miércoles como la miembro más reciente del Congreso de Estados Unidos (EU) e inmediatamente firmó una petición de descarga para eventualmente desencadenar una votación para liberar los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, ya que con la de ella se alcanzan las 218 firmas necesarias.

La petición sobre Epstein, encabezada por Thomas Massie (Kentucky), Marjorie Taylor Greene (Georgia), Lauren Boebert (Colorado) y Nancy Mace (Carolina del Sur), busca impulsar un proyecto de Ley que ordene al Fiscal General divulgar documentos y registros no clasificados en poder del Departamento de Justicia relacionados con Epstein, su exsocia Ghislaine Maxwell, condenada por tráfico de menores, y otras personas mencionadas o referenciadas en conexión con las actividades delictivas de Epstein, entre otras disposiciones.

La petición permite retener registros que contengan información personal identificable de las víctimas o que muestren o contengan material de abuso sexual infantil, entre otras censuras permitidas.

Stood with @RepThomasMassie to watch @AdelitaForAZ sign our discharge petition as the 218th and final signature. Thank you to the brave survivors who made the possible. Let’s bring it to the floor for a vote! pic.twitter.com/PacDCZqxpE — Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) November 12, 2025

Ante el escenario que se dibuja con Grijalva en el Congreso, Donald Trump comenzó a ejercer presión sobre las dos legisladoras republicanas que están a favor de que se publiquen íntegramente los archivos del pederasta Jeffrey Epstein para que retiren su apoyo a la Ley.

Además, trascendió que varios miembros de la administración de Trump, entre ellos la Fiscal General de EU, Pam Bondi, se reunieron ayer mismo con la legisladora republicana de Colorado, Lauren Boebert, para intentar que retire su apoyo a la propuesta sobre el caso Epstein.

Por otro lado, el mandatario llamó ayer a la congresista republicana de Carolina del Sur, Nancy Mace, con la misma intención, según reportó The Hill, que indicó que ambas partes han cruzado llamadas sin llegar a hablar de momento.

Ambas han dado su apoyo a la Ley de Transparencia sobre los Archivos de Epstein, que exige al Departamento de Justicia que haga públicos todos los materiales relacionados con la investigación y el enjuiciamiento de Epstein.

