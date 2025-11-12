Correos revelan que Trump “pasó horas” en casa de Epstein con víctima de pederastia

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 8:51 am

Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron correos en los que Epstein escribió que Trump había “pasado horas en mi casa” con una de sus víctimas.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmó que los correos electrónicos, seleccionados entre miles de páginas de documentos recibidos por su Comité, suscitaban nuevas preguntas sobre la relación entre ambos hombres.

-Información en desarrollo

Ciudad de México/Washington, 12 de noviembre (SinEmbargo).– Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron hoy correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein escribió que el hoy Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, había “pasado horas en mi casa” con una de sus víctimas. Otros mensajes sugieren que el delincuente sexual convicto, quien supuestamente se suicidó, creía que Trump sabía más sobre sus abusos de lo que había reconocido.

El nombre de la víctima aparece tachado para preservar su intimidad pero quien recibe el mensaje de 2011 es Ghislaine Maxwell, su socia y amiga, con una condena de 20 años en una prisión de mínima seguridad. “Quiero que te des cuenta de que el perro aún no ha ladrado es Trump”, escribe Epstein. “No ha mencionado ni una sola vez” que se vio con la víctima.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes afirmó que los correos electrónicos, seleccionados entre miles de páginas de documentos recibidos por su Comité, suscitaban nuevas preguntas sobre la relación entre ambos hombres. En uno de los mensajes, Epstein aseguraba rotundamente que Trump “sabía de la existencia de las chicas”, muchas de las cuales, según se determinó posteriormente en investigaciones, eran menores de edad. En otro, Epstein reflexionaba sobre cómo responder a las preguntas de los medios de comunicación acerca de su relación, dado que Trump se estaba convirtiendo en una figura política nacional.

Los tres intercambios de correos electrónicos publicados el miércoles son posteriores al acuerdo de culpabilidad que Epstein alcanzó en 2008 por cargos estatales de solicitación de prostitución. Los fiscales federales acordaron no presentar cargos. Estos intercambios se produjeron años después de que Trump y Epstein tuvieran un supuesto distanciamiento a principios de la década de 2000. Estaba allí el correo dirigido a Ghislaine Maxwell, confidente de larga data de Epstein, mientras que los otros dos estaban dirigidos al escritor Michael Wolff.

