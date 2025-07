Trump delata a Clinton: dice que el expresidente visitó 28 veces la isla de Epstein

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Donald Trump habló por fin del caso del pedófilo Jeffrey Epstein, pero no fue para referirse a sus supuestas apariciones en los archivos del financiador que se suicidó en 2019, sino para acusar a su antecesor, el demócrata Bill Clinton, de haber acudido "28 veces" a la isla privada que el pederasta tenía en el Caribe y donde supuestamente realizaba bacanales que incluían a menores de edad.

Clinton, Presidente de EU entre 1993 y el año 2001, sí aparece en listas de vuelo en el jet privado de Epstein, pero no se ha confirmado si efectivamente voló 28 veces a la isla del pederasta, llamada Little Saint James, ubicada en las Islas Vírgenes, un territorio estadounidense.

Trump también se refirió a Larry Summers, el expresidente de la Universidad de Harvard y Secretario del Tesoro en los últimos años de Clinton al frente de la Casa Blanca. También fue asesor del expresidente Barack Obama durante la primera parte de su mandato, en medio de la crisis económica de 2008, cuando fue director del Consejo Económico del entonces mandatario.

Al igual que Clinton y que el mismo Trump, está documentado que Summers era cercano a Epstein, e incluso le pidió en varias ocasiones donaciones para Harvard cuando era el presidente de la universidad. Según el Wall Street Journal, Summers continuó la amistad Epstein tras su primera condena en 2008 –cuando el pedófilo se declaró culpable de solicitar y prostituir a una menor de edad–. El expresidente Clinton, por su parte, asegura que cortó vínculos con Epstein más de una década antes de su detención en 2019.

El jueves, en una nueva exclusiva del Wall Street Journal, dio a conocer que Clinton, al igual que Trump, le había escrito un mensaje de cumpleaños a Epstein en 2003, cuando cumplió medio siglo.

La carta firmada por Trump, que tenía la silueta de una mujer desnuda, fue una de las páginas más memorables, agrega. Trump la ha calificado de “falsa”. “El libro de cumpleaños, encuadernado profesionalmente, constaba de varios volúmenes e incluía un índice con las contribuciones, organizadas por grupos. Si bien muchos autores de cartas no eran famosos, algunas categorías incluían personajes ilustres”.

“Clinton y Trump figuraban en el grupo ‘Amigos’, junto con otros 20 asociados, como Black, Zuckerman, la exlíder de Victoria’s Secret Leslie Wexner, el abogado Alan Dershowitz y el difunto Jean-Luc Brunel, quien dirigía una agencia de modelos”, sostiene el WSJ.

Esta semana también, el Journal reveló que cuando los funcionarios del Departamento de Justicia revisaron lo que la Fiscal General Pam Bondi llamó un “montón” de documentos relacionados con Jeffrey Epstein a principios de este año, “descubrieron que el nombre de Donald Trump aparecía varias veces”.

Fiestas exclusivas y vuelos privados son parte de los varios momentos que la élite compartió con Epstein durante años, antes de que el financiero multimillonario y agresor sexual de menores se suicidara en 2019, cuando ni siquiera se iniciaba el juicio en su contra luego de que fue acusado de explotar sexualmente a, por lo menos, 80 víctimas, todas menores de edad.

En esta isla privada, Epstein y sus cómplices trasladaban a sus víctimas para cometer los abusos sexuales.

En el año 2000, Virginia Giuffre, una menor de 16 años de edad, quien trabajaba en la finca Mar-a-Lago de Trump, en Palm Beach, Florida, como asistente de vestuario en el resort de ese lugar, fue reclutada con engaños por Ghislaine Maxwell, para que sirviera como masajista particular de Epstein, quien abusó de la menor y un año después la presentó con el príncipe Andrés de Inglaterra, que tuvo el mismo comportamiento con la joven.

Este viernes también, Trump se refirió a Ghislaine Maxwell, la expareja y también principal cómplice de Epstein y su red de pedofilia. Cuestionado sobre si le otorgaría el perdón presidencial, ya que cumple una condena de 20 años de prisión por conspiración para abusar de menores.

"Es algo en lo que no he pensado", dijo Trump a los periodistas. "Tengo derecho a hacerlo, pero es algo en lo que no he pensado", dejó abierta la puerta.