"Demócratas tratan de desviar la atención", revira Trump sobre correos de Epstein

Redacción/SinEmbargo

12/11/2025 - 9:58 pm

El Presidente Donald Trump acusó a los demócratas de usar los correos de Epstein para desviar la atención y negó cualquier vínculo con el caso.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este miércoles a los demócratas de intentar desviar la atención del cierre del Gobierno mediante la publicación de correos electrónicos relacionados con Jeffrey Epstein -en un caso de supuestos abusos sexuales a menores de edad- en los que involucra al actual inquilino de la Casa Blanca.

"Los demócratas intentan revivir el bulo de Jerffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del  Gobierno y de muchos otros temas. Sólo un republicano muy malo o estúpido caería en esa trampa", ha manifestado a través de su red social Truth Social.

El mandatario sostuvo que los demócratas han provocado un daño financiero estimado en 1.5 billones de dólares con sus recientes maniobras políticas, las cuales, aseguró, pusieron en riesgo a millones de ciudadanos. En su mensaje, pidió a los republicanos concentrarse en reabrir el país y en reparar lo que considera el perjuicio causado por la oposición.

Las declaraciones de Trump surgieron luego de que los demócratas del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes publicaran tres correos electrónicos de Epstein. En ellos, el fallecido empresario afirmaba que el actual Presidente estadounidense “pasó horas” con algunas de sus víctimas y que “sabía lo de las chicas”.

Jeffrey Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico y abuso sexual de menores, delitos cometidos en las primeras décadas de los 2000. El empresario, quien mantuvo vínculos con figuras públicas como el príncipe Andrés de Inglaterra, Bill Clinton y el propio Trump, fue hallado muerto en su celda en agosto de ese mismo año, en una prisión federal.

En respuesta a las publicaciones, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que los correos electrónicos “no prueban nada” y sostuvo que el Presidente “no hizo absolutamente nada malo”. La funcionaria afirmó que los documentos presentados por los congresistas demócratas carecen de sustento y que las acusaciones buscan dañar la imagen del mandatario.

Los demócratas, por su parte, aseguraron que los correos “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles” cometidos por Epstein. El Comité de Supervisión de la Cámara insistió en que los documentos son relevantes para esclarecer posibles omisiones o vínculos con los hechos investigados.

Trump ha rechazado en varias ocasiones cualquier tipo de relación con las actividades ilícitas de Epstein y ha afirmado que no tenía conocimiento alguno sobre su conducta criminal. También reiteró que sus interacciones pasadas con el empresario ocurrieron antes de conocerse los delitos que se le imputaron.

El caso ha reavivado el debate en el Congreso estadounidense sobre la transparencia y la responsabilidad de los funcionarios públicos ante vínculos con figuras involucradas en escándalos criminales. Tras la revelación de los nuevos correos, republicanos y demócratas acordaron terminar el cierre de Gobierno y avalaron un nuevo proyecto presupuestal.

