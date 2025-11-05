Trump atribuye la derrota republicana a que él no contendió y al cierre de gobierno

El revés que sufrió el Partido Republicano en la jornada de ayer está marcado por varios triunfos demócratas que cambian el escenario electoral en EU, especialmente con el Alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, que promete un giro a la izquierda en esta importante urbe.

Los Ángeles, 5 de noviembre (LaOpinión).- "Trump no estaba en la papeleta y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, de acuerdo con los analistas electorales”, indicó Donald Trump en una primera publicación en Truth Social escrita en mayúsculas.

La reacción del mandatario llegó después de que los republicanos sufrieran un revés en distintas elecciones celebradas el martes.

La primera derrota para los republicanos llegó en Virginia, donde la demócrata Abigail Spanberger fue elegida primera mujer Gobernadora del estado, tras superar a la republicana Winsome Earle‑Sears con alrededor del 55 por ciento de los votos.

Our time has come, New York. Our time is now. pic.twitter.com/9Sg8jwoBrs — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 4, 2025

Su victoria marca la recuperación de la gobernación para los demócratas tras cuatro años bajo mando republicano y subraya una fuga de moderados que se han distanciado de la administración Trump, que lleva ocho meses en el poder.

Por su parte, en Nueva Jersey, la excongresista Mikie Sherrill se impuso al republicano Jack Ciattarelli, aliado de Trump, y prolonga el control demócrata del Ejecutivo estatal.

El demócrata Zohran Mamdani ganó por su parte las elecciones a la Alcaldía de Nueva York con más del 50 por ciento de los votos, según las proyecciones.

Now, the real work begins to build a brighter future for Virginia. pic.twitter.com/CbMvnTf1AL — Abigail Spanberger (@SpanbergerForVA) November 5, 2025

Mamdani, de 34 años, será el Alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y también el primero musulmán, tras imponerse al independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.

De tal modo, la derrota en estas elecciones locales representa un duro golpe político para el mandatario, que ha intentado mantener la unidad republicana en medio de las tensiones internas provocadas por la parálisis presupuestaria.

El cierre del gobierno ha tenido repercusiones en servicios públicos, empleados federales y el ánimo general del electorado, un factor que, según analistas citados por el Presidente, habría influido directamente en los resultados.

