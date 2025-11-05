PERFIL ¬ Quién es Zohran Mamdani, socialista, 34 años, que deja en ridículo a Trump

Con apenas 34 años y una biografía que encarna la diversidad de Nueva York, Zohran Mamdani irrumpió en la historia política estadounidense al convertirse en el primer Alcalde musulmán de la ciudad más grande del país. Mamdani llega al poder tras derrotar a figuras demócratas y desafiar la retórica islamófoba y anticomunista del trumpismo, que ya lo ha colocado en el centro del nuevo pulso ideológico de Estados Unidos.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Zohran Mamdani hizo historia esta noche al convertirse en el primer Alcalde musulmán en gobernar la Ciudad de Nueva York, en una de las elecciones con mayor participación desde al menos 2001.

Con 90 por ciento de los votos computados, las cifras muestran que Mamdani se impuso con el 50.4 por ciento de los votos, nueve puntos arriba de los 41.4 alcanzados por Cuomo, quien en la recta final de la contienda recibió el apoyo de Donald Trump, el cual descalificó a Mamdami. El republicano Curtis Silwa se quedó con un testimonial 7.1 por ciento de las preferencias.

En los últimos meses Mamdani se ha vuelto todo un fenómeno político dentro y fuera de Nueva York. Este joven político de 34 años nacido en Uganda, pero de ascendencia india, llegó a EU a sus 7 años y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2018.

En julio pasado, contra todo pronóstico, Mamdani fue elegido como el candidato demócrata para la Alcaldía de Nueva York venciendo al exgobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, considerado un peso pesado del Partido Demócrata, y quien ante su derrota contendió por la vía independiente, contando con el respaldo del Presidente Donald Trump.

Mamdani se asume a sí mismo como socialdemócrata. De hecho, en estos meses obtuvo el respaldo de algunos políticos que abrazan esta misma corriente, como el Senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Aunque no sólo de ellos.

The New Yorker reportó cómo Barack Obama lo llamó al día siguiente de ganar las primarias demócratas. La revista reportó cómo tras un tenso acercamiento durante el verano, la gobernadora Kathy Hochul, una moderada extremadamente cautelosa, también le brindó su apoyo incondicional.

¿Cómo entender el éxito de Mamdani?

Antes, durante y después de la campaña Mamdani ha hablado sobre la crisis de asequibilidad que enfrentan los neoyorquinos, de ahí que propone congelar las rentas, que los autobuses urbanos sean gratuitos, proporcionar guarderías públicas, aumentar el salario mínimo a 30 dólares la hora para 2030 y crear supermercados municipales que compren y vendan a precios de mayorista.

Para financiar todo esto busca aumentar el impuesto de sociedades y gravar a los neoyorquinos que ganan más de un millón de dólares al año con una tasa fija del 2 por ciento. Medidas que tienen que pasar por el Gobierno y el Congreso de Nueva York.

A lo largo de la campaña, Zohran Mamdani destacó su identidad como inmigrante musulmán de ascendencia sudasiática. De hecho en los debates, Cuomo usó los temores sobre la fe musulmana de Mamdani en los últimos días de su campaña.

“Dios no lo quiera, otro 11 de septiembre. ¿Se imaginan a Mamdani en ese puesto?”, planteó Cuomo en una entrevista con el locutor de radio Sid Rosenberg.

“Estamos hablando de un exgobernador que, en sus últimos momentos de vida pública, emplea una retórica no sólo islamófoba y racista, sino también repugnante”, reviró Mamdani. “El mensaje de Andrew Cuomo es difamar y calumniar al primer candidato musulmán a punto de liderar esta ciudad, donde uno de cada ocho neoyorquinos es musulmán, y afirmar que, por su fe, es digno de sospecha”.

On this beautiful morning in Astoria, I cast my ballot for our city and our future. I hope you will too. pic.twitter.com/kElBKO8012 — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) November 4, 2025

En efecto. Su fe ha sido un factor empleado por los republicanos y sus detractores para ser objetivo de todo tipo de ataques. A eso se suma que Mamdani no ha rehuido criticar el genocidio palestino. The Washington Post indicaba hace unos meses cómo republicanos y grupos proisraelíes han revivido videos de Mamdani adoptando posturas propalestinas que sus críticos han tildado de antisemitas.

Más allá de las críticas políticas, Mamdani también enfrentó una avalancha de ataques islamófobos y preguntas infundadas sobre su estatus de ciudadanía, incluyendo las del representante Andrew Ogles (republicano por Tennessee), quien se refirió a Mamdani como "el pequeño Mahoma", exigió su deportación y solicitó al Departamento de Justicia que lo investigara.

No es la única ofensiva. La Senadora demócrata Kirsten Gillibrand afirmó en un programa de radio neoyorquino que los neoyorquinos judíos con los que habló están "alarmados" por las declaraciones públicas anteriores de Mamdani y que Mamdani debería denunciar la frase "globalizar la intifada".

No obstante, el mayor ataque que ha enfrentado ha provenido de Donald Trump, quien amenazó con arrestar a Mamdani si impide, como prometió, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York.

Durante una visita a un centro de detención temporal para migrantes en Florida, Trump afirmó: "Miren, no necesitamos un comunista en este país, pero si lo tenemos, lo vigilaré con mucho cuidado en nombre de la nación". Mamdani emitió un comunicado en respuesta a los comentarios del presidente, calificándolos de ataque a la democracia y táctica de intimidación.

Mamdani ha sido señalado por Trump y por medios como Fox News y The New York Post como un “comunista” particularmente porque ha abogado por varias políticas destinadas a aliviar el alto coste de la vida de los neoyorquinos y afirmar que para hacerlo se gravará con una tasa fija del 2 por ciento a quienes ganan más de un millón de dólares al año.

"Cuando hablamos de mi política, me considero socialista demócrata, inspirado en gran medida por las palabras del Dr. [Martin Luther] King [Jr.] de hace décadas, quien dijo: 'Llámenlo democracia o llámenlo socialismo democrático. Tiene que haber una mejor distribución de la riqueza para todos los hijos de Dios en este país'", declaró Mamdani en una entrevista con el programa "Meet the Press" de la NBC.

A eso se suma que la organización Socialistas Demócratas de América fue clave en la plataforma electoral de Mamdani. El grupo se describe a sí mismo como “la organización socialista más grande de Estados Unidos”, como reseña The Washington Post, y sostiene que el capitalismo debe ser reemplazado por el socialismo democrático, “un sistema donde la gente común tenga voz real en nuestros lugares de trabajo, vecindarios y sociedad”.

El DSA también busca diferenciarse del socialismo asociado con el autoritarismo, afirmando: “Nuestra visión va más allá de la socialdemocracia histórica y deja atrás las visiones autoritarias del socialismo en el olvido”.

Eso ha llevado, como señala el Post, a los críticos republicanos, incluido el presidente Donald Trump, han intentado confundir las opiniones políticas de Mamdani con el comunismo. También han intentado asociar a los defensores de las ideas socialistas dentro del Partido Demócrata con países socialistas autoritarios y económicamente devastados, como Venezuela.

Las críticas al socialismo no solo provienen de los republicanos. En 2023, la Cámara de Representantes aprobó una resolución que "denunciaba los horrores del socialismo" con apoyo bipartidista, atacando "el socialismo en todas sus formas", pero sin mencionar específicamente al socialismo democrático. La medida nunca avanzó en el Senado.

Muchos demócratas prominentes también rechazan la etiqueta de socialista.

El expresidente Joe Biden se ha referido repetidamente a sí mismo como capitalista. La Senadora Elizabeth Warren ha abogado por una mayor regulación del sistema económico, pero todavía se describe a sí misma como capitalista.

Los inicios en la política

Zohran Mamdani nació en Kampala, Uganda. Es hijo de Mahmood Mamdani, un conocido comentarista político y profesor universitario especializado en ciencias políticas y estudios africanos y de Mira Nair, una aclamada directora de cine que creció en la India y posteriormente emigró a Estados Unidos, una de las siete mujeres que han logrado el León de Oro de Venecia.

Un episodio pocas veces narrado se dio en 2016 cuando Mira Nair dirigió la película de Disney, Queen of Katwe. En esta producción Zohran Mamdani fue supervisor musical y junto a su amigo de toda la vida Abdul Bar Hussein, conocido como el rapero HAB, crearon la banda sonora de la película, Mamdani lo hizo bajo su nombre musical Mr. Cardamom.

Ciertamente antes de convertirse en una figura destacada para los progresistas neoyorquinos, Mamdani fue consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias y también rapero, primero como Young Cardamom y luego como Mr. Cardamom, como reseña la revista Rolling Stone.

Mamdani rapeó en público por primera vez cuando se postulaba a la vicepresidencia como estudiante de tercer año en la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx. En 2015, adoptó oficialmente el nombre musical Young Cardamom y colaboró ​​con su amigo de toda la vida Abdul Bar Hussein.

“En 2016, lanzaron un EP de seis canciones titulado Sidda Mukyaalo, que mostraba indicios de la agudeza política que ahora define la plataforma populista y económica de Mamdani para la alcaldía. Ese año, en una entrevista con OkayAfrica, Cardamom reveló que el título del álbum es la traducción al lugandés de "sin retorno al pueblo". Declaró al medio: "No puedo volver al pueblo porque, como ugandés asiático, simplemente no tengo ningún pueblo. La ciudad es todo lo que tengo"”, recupera The Rolling Stone.

Ese mismo EP cargado de crítica social también capta por qué Mamdani se ha convertido en un candidato emocionante en las primarias demócratas de la ciudad de Nueva York.

A principios de junio, Mamdani contó en Hot 97, la principal emisora ​​de radio de hip-hop de Nueva York, que se inició en la política al seguir los pasos de Himanshu Suri, un rapero criado en Queens y cofundador de los grupos Das Racist y Swet Shop Boys.

Suri, más conocido como Heems, creció con Ali Najmi, aspirante a concejal de Queens y había estado haciendo campaña a favor de su amigo de la infancia. “De hecho, me involucré en la política local porque conseguí un ejemplar del Village Voice en 2015, donde vi que Heems, uno de mis raperos favoritos, apoyaba a su amigo de la infancia”, dijo Mamdani a la emisora ​​de radio, antes de hacer una pausa.

No es de extrañar, por lo mismo, que cuando anunció su candidatura a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, miembro de la Asamblea de Nueva York, era visto como un legislador estatal con un currículum escaso y desconocido para la mayoría de los neoyorquinos.

Eso ha cambiado ahora que se ha convertido en el candidato del Partido Demócrata a la alcaldía, tras ganar a varios candidatos más conocidos y experimentados que tenían profundas relaciones con los votantes de toda la ciudad de Nueva York, como Cuomo, el exgobernador de Nueva York.

La campaña de Mamdani se centró intensamente en la difícil situación de los neoyorquinos de clase trabajadora que luchan contra la crisis de asequibilidad de la ciudad de Nueva York, sobre todo los costos desorbitados de la vivienda y el cuidado de los niños.

The New York Times, que ha atacado a Mamdani antes y durante la campaña, señala que al llegar a la Asamblea Estatal en 2020 Mamdani venció a un titular de cuatro mandatos en unas reñidas primarias y se unió a un pequeño grupo de legisladores en Albany que formaban parte de la sección neoyorquina de los Socialistas Democráticos de América.

“Su agenda en Albany era un reflejo de las prioridades de su campaña, pero de los veintitantos proyectos de ley que Mamdani ha presentado en más de cuatro años en Albany, solo se han convertido en ley tres temas relativamente menores”, refiere el medio.

De hecho, en Albany, fue uno de los miembros más jóvenes de la Legislatura. De ser elegido alcalde, sería, a sus 34 años, el dirigente más joven de la ciudad desde 1917, cuando John Purroy Mitchel, un reformista conocido como el “Niño Alcalde”, fue elegido y ejerció un mandato, destaca el Times.

Antes de su campaña a la alcaldía, Mamdani acaparó titulares nacionales en 2021 cuando se unió a los taxistas de Nueva York en una huelga de hambre de 15 días para buscar alivio de sus deudas excesivas, reseña CNN.

El propio Mamdani contó a The New Yorker que como parte de su campaña se centró en tocar un millón de puertas en su nombre, una iniciativa que impulsó en sus redes sociales donde es todo un fenómeno.

De hecho, cuatro días antes de las primarias demócratas a la alcaldía de Nueva York, Mamdani recorrió Manhattan a pie, 21 kilómetros desde Inwood Hill Park hasta la terminal del ferry de Staten Island. "Los neoyorquinos merecen un alcalde al que puedan ver, oír e incluso gritarle", dijo.

Hoy se convirtió en una de las personas más jóvenes en ocupar el cargo. Mamdani también es el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad, hogar de más de medio millón de musulmanes y una de las mayores poblaciones judías fuera de Israel.

También es el más joven y el primer inmigrante en décadas. Y más importante aún, como indicaba The Economist hace unas semanas: “será la primera estrella política de la izquierda en surgir durante la segunda presidencia de Trump”