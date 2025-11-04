Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

La Opinión

04/11/2025 - 10:07 am

En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de NY, Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes para cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump estalla por Mamdani: “Es horrible, su voz es áspera, no es muy inteligente”

Zohran Mamdani se perfila como el político favorito para el electorado neoyorkino

Trump amenaza a Mamdani con sanciones para NY si resulta electo y "no se comporta"

El Presidente Trump pidió no votar por Mamdani y reiteró su respaldo a Cuomo en una publicación de Truth Social, la cual lanzó en vísperas de las elecciones en Nueva York.

Los Ángeles, 4 de noviembre (LaOpinión).- En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de Nueva York (NY), el Presidente Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes, con el fin de cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, es muy improbable que destine fondos federales, salvo el mínimo indispensable, a mi querida primera residencia”, declaró Trump en una publicación en Truth Social. “Como Presidente, no quiero malgastar el dinero”.

“Con un comunista al mando, la situación sólo puede empeorar, y como Presidente, no quiero seguir malgastando dinero. Es mi obligación gobernar la nación, y estoy firmemente convencido de que la ciudad de Nueva York será un completo desastre económico y social si Mamdani gana”, insistió.

En cambio, Trump pidió explícitamente a los residentes de la ciudad de Nueva York que votaran por Andrew Cuomo en lugar del candidato demócrata Zohran Mamdani en las elecciones a la Alcaldía.

El respaldo de Trump a la candidatura independiente del exgobernador de Nueva York, Cuomo, se produjo en vísperas de las elecciones, en las que Curtis Sliwa es el candidato republicano y en las que el asambleísta Mamdani ha mantenido consistentemente una sólida ventaja en las encuestas.

Los comentarios de Trump se hacen eco de los que emitió el domingo durante su aparición en el programa "60 Minutes" de la CBS, en el que dijo: “Me va a resultar difícil como Presidente dar mucho dinero a Nueva York, porque si tienes a un comunista gobernando Nueva York, lo único que estás haciendo es desperdiciar el dinero que envías allí”.

“Sus principios han sido puestos a prueba durante más de mil años, y jamás han tenido éxito. Prefiero mil veces que gane un demócrata con un historial de éxitos, que un comunista sin experiencia y con un historial de fracaso absoluto. Como asambleísta, fue un desastre, quedó entre los peores de su clase, y como Alcalde de la que podría ser, de nuevo, la ciudad más grande del mundo, ¡NO TIENE NINGUNA POSIBILIDAD de devolverle su antigua gloria!”, subrayó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

+ Sección

Galileo

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
1

Qué vida, la de Inés: Champán, avión privado, gran derroche y un bolso de 8 millones

La FGE identifica al asesino del Edil Carlos Manzo: es Osvaldo Gutiérrez, "El Cuate"
2

Osvaldo Gutiérrez, alias “El Cuate”, sería el presunto asesino del Alcalde de Uruapan

El Gobierno no regresará jamás a la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón, reiteró Claudia Sheinbaum al presentar un plan de paz para Michoacán.
3

Sheinbaum lanza Plan Michoacán “para construir paz”. Refiere a Calderón: “Guerra no”

Más allá de Carlos Manzo.
4

Más allá de Carlos Manzo

Ciclovía Tlalpan
5

La ciclovía de Tlalpan

Víctima de feminicidio en Monterrey, Nuevo León fue atacada previamente.
6

Presunto responsable de feminicidio en Monterrey es localizado sin vida en un hotel

Carlos Manzo y Grecia Quiroz
7

Viuda de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, pide detener violencia en las protestas

El exvicepresidente Dick Cheney fallece a los 84 años.
8

El abuelo de los halcones de Washington, Dick Cheney, muere a los 84 años de edad

Ha comenzado a circular en redes sociales la convocatoria para la llamada “Marcha Generación Z”, un movimiento que generado dudas sobre su autenticidad.
9

De Carlos Manzo a la Generación Z: La derecha usa la tragedia para reposicionarse

La tarde del pasado sábado 2 de noviembre una familia fue atacada por un enjambre de abejas durante su visita al Panteón Municipal de la ciudad de Puebla.
10

VIDEO ¬ Abejas atacan a una familia en panteón de Puebla; hay niños y adultos heridos

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
11

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, denunció la situación de violencia que vive la comunidad y pidió ayuda a la Presidenta Sheinbaum para combatir al crimen.
12

VERSUS ¬ EU acecha. No hay tiempo. México debe acelerar la estrategia de seguridad

Encapuchados vandalizan el Palacio de Gobierno en Michoacán.
13

Encapuchados queman Palacio en Michoacán. Identifican a líderes locales de PRI y PAN

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
14

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México en Perú
15

Gobierno de Perú expulsa a Karla Ornelas, encargada de la Embajada mexicana en Lima

Destacadas

Ver sección
Destacadas
En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de NY, Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes para cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.
1

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

El Gobierno no regresará jamás a la guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón, reiteró Claudia Sheinbaum al presentar un plan de paz para Michoacán.
2

Sheinbaum lanza Plan Michoacán “para construir paz”. Refiere a Calderón: “Guerra no”

El exvicepresidente Dick Cheney fallece a los 84 años.
3

El abuelo de los halcones de Washington, Dick Cheney, muere a los 84 años de edad

Carlos Manzo y Grecia Quiroz
4

Viuda de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, pide detener violencia en las protestas

Víctima de feminicidio en Monterrey, Nuevo León fue atacada previamente.
5

Presunto responsable de feminicidio en Monterrey es localizado sin vida en un hotel

Policía de Río de Janeiro, Brasil.
6

Gobierno de Río de Janeiro difunde imágenes del operativo contra el Comando Vermelho

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
7

Qué vida, la de Inés: Champán, avión privado, gran derroche y un bolso de 8 millones

Karla Ornelas, encargada de la Embajada de México en Perú
8

Gobierno de Perú expulsa a Karla Ornelas, encargada de la Embajada mexicana en Lima

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
9

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

10

Apatzingán arde tras el asesinato de Carlos Manzo; Palacio Municipal es incendiado

Corporativos de EU acusan a México de medidas fiscales “agresivas”.
11

#PuntosyComas ¬ Corporativos estadounidenses atacan reformas de Sheinbaum

Perú rompe relaciones con México.
12

Perú rompe relaciones diplomáticas con México. La SRE rechaza "decisión unilateral"