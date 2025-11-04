Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

El Presidente Trump pidió no votar por Mamdani y reiteró su respaldo a Cuomo en una publicación de Truth Social, la cual lanzó en vísperas de las elecciones en Nueva York.

Los Ángeles, 4 de noviembre (LaOpinión).- En vísperas de las segundas elecciones a la Alcaldía de Nueva York (NY), el Presidente Donald Trump lanzó una amenaza a los votantes, con el fin de cortar la creciente simpatía de Zohran Mamdani.

“Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la Alcaldía de Nueva York, es muy improbable que destine fondos federales, salvo el mínimo indispensable, a mi querida primera residencia”, declaró Trump en una publicación en Truth Social. “Como Presidente, no quiero malgastar el dinero”.

“Con un comunista al mando, la situación sólo puede empeorar, y como Presidente, no quiero seguir malgastando dinero. Es mi obligación gobernar la nación, y estoy firmemente convencido de que la ciudad de Nueva York será un completo desastre económico y social si Mamdani gana”, insistió.

En cambio, Trump pidió explícitamente a los residentes de la ciudad de Nueva York que votaran por Andrew Cuomo en lugar del candidato demócrata Zohran Mamdani en las elecciones a la Alcaldía.

El respaldo de Trump a la candidatura independiente del exgobernador de Nueva York, Cuomo, se produjo en vísperas de las elecciones, en las que Curtis Sliwa es el candidato republicano y en las que el asambleísta Mamdani ha mantenido consistentemente una sólida ventaja en las encuestas.

Los comentarios de Trump se hacen eco de los que emitió el domingo durante su aparición en el programa "60 Minutes" de la CBS, en el que dijo: “Me va a resultar difícil como Presidente dar mucho dinero a Nueva York, porque si tienes a un comunista gobernando Nueva York, lo único que estás haciendo es desperdiciar el dinero que envías allí”.

“Sus principios han sido puestos a prueba durante más de mil años, y jamás han tenido éxito. Prefiero mil veces que gane un demócrata con un historial de éxitos, que un comunista sin experiencia y con un historial de fracaso absoluto. Como asambleísta, fue un desastre, quedó entre los peores de su clase, y como Alcalde de la que podría ser, de nuevo, la ciudad más grande del mundo, ¡NO TIENE NINGUNA POSIBILIDAD de devolverle su antigua gloria!”, subrayó.

