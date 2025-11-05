Días amargos de Trump: Socialista gana NY y él pierde apoyo, hasta entre republicanos

En una sola noche, Donald Trump vio derrumbarse dos de los pilares sobre los que ha construido su poder: su ciudad y su popularidad. Nueva York, el escenario donde el magnate edificó su leyenda, eligió por primera vez a un Alcalde musulmán, el joven inmigrante Zohran Mamdani, símbolo del ascenso de una nueva izquierda en plena era trumpista. Al mismo tiempo, las encuestas confirman el peor momento político del Presidente, con una desaprobación récord y un electorado cada vez más distanciado de su estilo de gobierno.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Donald Trump recibió en unas cuantas horas una doble derrota. La noche de este martes perdió Nueva York, el lugar de donde proviene y en donde ha forjado su imagen de magnate y empresario exitoso. La derrota la sufrió a manos de Zohran Mamdani el primer Alcalde musulmán en la historia de la ciudad, el más joven y el primer inmigrante en décadas. Y más importante aún, la primera estrella política de la izquierda en surgir durante la segunda presidencia de Trump.

A eso se suma un componente aún más trágico para el Presidente de Estados Unidos. Su popularidad va en picada desde hace semanas, incluso entre republicanos, pero este martes ha llegado a un nuevo nivel mínimo como coinciden la mayoría de las encuestas. No sólo eso. Los estadounidenses han expresado en otras mediciones que no están de acuerdo con el rumbo por el cual se dirige su país e incluso rechazan decisiones como la demolición del ala este de la Casa Blanca ordenada por Trump para construir un salón de baile.

Trump apenas tiene el respaldo del 43.4 por ciento de los estadounidenses contra una desaprobación 54.4 por ciento, una diferencia de 11 puntos, la mayor desde que volvió a la Casa Blanca en enero pasado, de acuerdo con el ponderado de encuestas de RealClearPolitics. Su nivel de respaldo es el más bajo desde enero pasado, al igual que la desaprobación ha llegado a niveles récord. Las mismas cifras del ponderado muestran que su rechazo es igual entre republicanos: un 53.8 por ciento lo reprueban, mientras que un 40.4 lo avalan.

Los números que registra Trump son los peores entre los últimos 4 presidentes que ha tenido ese país, de acuerdo con las cifras registradas por The New York Times, que muestra en su encuesta de encuestas —un promedio diario de mediciones realizadas por decenas de organizaciones diferentes desde el día de la toma de posesión— cómo Trump tiene un nivel de rechazo del 55 por ciento y uno de aceptación del 42 por ciento, lo que representa de igual forma niveles récord.

Una reciente medición de ABC News/Washington Post/Ipsos arrojó además un dato clave: la mayoría de los estadounidenses considera que su país va en la dirección equivocada de la mano de Donald Trump. Así lo piensan 7 de cada 10 estadounidenses, quienes además expresaron con una ligera mayoría que la economía ha empeorado desde que Trump asumió el cargo. A su vez, la mayoría opina que tanto el Partido Republicano como Demócrata y Trump están desconectados de la realidad. Además, a la mayoría de los estadounidenses les preocupa cada vez más el cierre del gobierno, una medida que Trump ha aprovechado para extralimitarse con sus poderes.

Otra medición del Washington Post, ABC News e Ipsos mostró además cómo hay inconformidad por el plan que trazó Donald Trump en la Casa Blanca: un salón de baile de 8 mil 361 metros cuadrados financiado con 300 millones de dólares en donaciones privadas de empresas y particulares estadounidenses.

Esta obra ha sido vista por algunos críticos como un claro ejemplo de lo que ha llevado a cabo Trump en este segundo mandato, una gestión que ha ido demoliendo estructuras que se creían firmes en EU. Las cifras muestran que el 28 por ciento de los estadounidenses apoya el proyecto de demolición frente al 56 por ciento que se opone, según la encuesta. Otro 16 por ciento no está seguro de si lo apoya o se opone.

Los resultados coinciden con otras encuestas recientes, incluida una encuesta de Economist-YouGov realizada del 24 al 27 de octubre que encontró que el 25 por ciento de los estadounidenses apoyaban el proyecto y el 61 por ciento se oponían.

De hecho, esta casa encuestadora revela que la aprobación neta Trump tuvo un descenso de 0.1 puntos desde la semana pasada, y ahora el 39 por ciento lo aprueba, mientras el 58 por ciento lo desaprueba y el 4 por ciento no está seguro.

La encuesta de Economist-YouGov sostiene que el mayor cambio en la opinión pública respecto a Trump se ha producido entre los estadounidenses menores de 30 años. Su índice de aprobación entre este grupo era de 3 puntos positivos cuando regresó a la Casa Blanca, ahora es de -40, sostiene.

De igual forma ahonda que sus índices de aprobación entre los hispanos y los afroamericanos, que inicialmente eran negativos, también se han desplomado. Y entre los estadounidenses blancos, que en enero le daban una aprobación neta de 16 puntos, ahora la opinión está dividida.

Según un análisis de The Economist, todos los estados, excepto Idaho, se han vuelto en contra del Sr. Trump. Oklahoma ha experimentado el cambio más drástico, pasando de una aprobación neta de 27 puntos positivos a -12.

En el caso de Nueva York dice que las amenazas de Trump contra la ciudad de Nueva York no han afectado a Zohran Mamdani, el izquierdista de 34 años que se alzó con la victoria en la contienda por la alcaldía.

El triunfo es incluso simbólico. Su abuelo Friedrich Drumpf, un inmigrante alemán, arribó a Nueva York a los 16 años en 1885 en donde su apellido fue mal escrito como Trumpf, y que con el tiempo él mismo cambiará a Trump, ya cuando en 1891 se nacionalizó estadounidense.

En esa misma ciudad su padre Frederick Christ Trump, quien en su tiempo llegó a ser llamado el “Henry Ford de la construcción de casas”, construyó un imperio inmobiliario, plagado de irregularidad, que heredó y alimento Donald Trump, y el cual fue determinante para su ascenso a la Casa Blanca.