Días amargos de Trump: Socialista gana NY y él pierde apoyo, hasta entre republicanos

Obed Rosas

05/11/2025 - 12:05 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump amenaza con recortar fondos a NY si Mamdani gana Alcaldía; pide votar por Cuomo

Trump estalla por Mamdani: “Es horrible, su voz es áspera, no es muy inteligente”

El descontento contra Trump alcanza el mayor nivel desde que inició su nuevo mandato

En una sola noche, Donald Trump vio derrumbarse dos de los pilares sobre los que ha construido su poder: su ciudad y su popularidad. Nueva York, el escenario donde el magnate edificó su leyenda, eligió por primera vez a un Alcalde musulmán, el joven inmigrante Zohran Mamdani, símbolo del ascenso de una nueva izquierda en plena era trumpista. Al mismo tiempo, las encuestas confirman el peor momento político del Presidente, con una desaprobación récord y un electorado cada vez más distanciado de su estilo de gobierno.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Donald Trump recibió en unas cuantas horas una doble derrota. La noche de este martes perdió Nueva York, el lugar de donde proviene y en donde ha forjado su imagen de magnate y empresario exitoso. La derrota la sufrió a manos de Zohran Mamdani el primer Alcalde musulmán en la historia de la ciudad, el más joven y el primer inmigrante en décadas. Y más importante aún, la primera estrella política de la izquierda en surgir durante la segunda presidencia de Trump.

A eso se suma un componente aún más trágico para el Presidente de Estados Unidos. Su popularidad va en picada desde hace semanas, incluso entre republicanos, pero este martes ha llegado a un nuevo nivel mínimo como coinciden la mayoría de las encuestas. No sólo eso. Los estadounidenses han expresado en otras mediciones que no están de acuerdo con el rumbo por el cual se dirige su país e incluso rechazan decisiones como la demolición del ala este de la Casa Blanca ordenada por Trump para construir un salón de baile. 

Trump apenas tiene el respaldo del 43.4  por ciento de los estadounidenses contra una desaprobación 54.4 por ciento, una diferencia de 11 puntos, la mayor desde que volvió a la Casa Blanca en enero pasado, de acuerdo con el ponderado de encuestas de RealClearPolitics. Su nivel de respaldo es el más bajo desde enero pasado, al igual que la desaprobación ha llegado a niveles récord. Las mismas cifras del ponderado muestran que su rechazo es igual entre republicanos: un 53.8 por ciento lo reprueban, mientras que un 40.4 lo avalan.

Los números que registra Trump son los peores entre los últimos 4 presidentes que ha tenido ese país, de acuerdo con las cifras registradas por The New York Times, que muestra en su encuesta de encuestas —un promedio diario de mediciones realizadas por decenas de organizaciones diferentes desde el día de la toma de posesión— cómo Trump tiene un nivel de rechazo del 55 por ciento y uno de aceptación del 42 por ciento, lo que representa de igual forma niveles récord. 

Una reciente medición de ABC News/Washington Post/Ipsos arrojó además un dato clave: la mayoría de los estadounidenses considera que su país va en la dirección equivocada de la mano de Donald Trump. Así lo piensan 7 de cada 10 estadounidenses, quienes además expresaron con una ligera mayoría que la economía ha empeorado desde que Trump asumió el cargo. A su vez, la mayoría opina que tanto el Partido Republicano como Demócrata y Trump están desconectados de la realidad. Además, a la mayoría de los estadounidenses les preocupa cada vez más el cierre del gobierno, una medida que Trump ha aprovechado para extralimitarse con sus poderes.

  

Otra medición del Washington Post, ABC News e Ipsos mostró además cómo hay inconformidad por el plan que trazó Donald Trump en la Casa Blanca: un salón de baile de 8 mil 361 metros cuadrados financiado con 300 millones de dólares en donaciones privadas de empresas y particulares estadounidenses.

Esta obra ha sido vista por algunos críticos como un claro ejemplo de lo que ha llevado a cabo Trump en este segundo mandato, una gestión que ha ido demoliendo estructuras que se creían firmes en EU. Las cifras muestran que el 28 por ciento de los estadounidenses apoya el proyecto de demolición frente al 56 por ciento que se opone, según la encuesta. Otro 16 por ciento no está seguro de si lo apoya o se opone.

Los resultados coinciden con otras encuestas recientes, incluida una encuesta de Economist-YouGov realizada del 24 al 27 de octubre que encontró que el 25 por ciento de los estadounidenses apoyaban el proyecto y el 61 por ciento se oponían.

De hecho, esta casa encuestadora revela que la aprobación neta  Trump tuvo un descenso de 0.1 puntos desde la semana pasada, y ahora el 39 por ciento lo aprueba, mientras el 58 por ciento lo desaprueba y  el 4 por ciento no está seguro.

La encuesta de Economist-YouGov sostiene que el mayor cambio en la opinión pública respecto a Trump se ha producido entre los estadounidenses menores de 30 años. Su índice de aprobación entre este grupo era de 3 puntos positivos cuando regresó a la Casa Blanca, ahora es de -40, sostiene. 

De igual forma ahonda que sus índices de aprobación entre los hispanos y los afroamericanos, que inicialmente eran negativos, también se han desplomado. Y entre los estadounidenses blancos, que en enero le daban una aprobación neta de 16 puntos, ahora la opinión está dividida. 

Según un análisis de The Economist, todos los estados, excepto Idaho, se han vuelto en contra del Sr. Trump. Oklahoma ha experimentado el cambio más drástico, pasando de una aprobación neta de 27 puntos positivos a -12.

En el caso de Nueva York dice que las amenazas de Trump contra la ciudad de Nueva York no han afectado a Zohran Mamdani, el izquierdista de 34 años que se alzó con la victoria en la contienda por la alcaldía.

El triunfo es incluso simbólico. Su abuelo Friedrich Drumpf, un inmigrante alemán, arribó a Nueva York a los 16 años en 1885 en donde su apellido fue mal escrito como Trumpf, y que con el tiempo él mismo cambiará a Trump, ya cuando en 1891 se nacionalizó estadounidense.

En esa misma ciudad su padre Frederick Christ Trump, quien en su tiempo llegó a ser llamado el “Henry Ford de la construcción de casas”, construyó un imperio inmobiliario, plagado de irregularidad, que heredó y alimento Donald Trump, y el cual fue determinante para su ascenso a la Casa Blanca.

Obed Rosas

Obed Rosas

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?
Por Mario Campa

Generación Z: ¿Realidad o burbuja?

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas
Por Óscar de la Borbolla

Mi osadía, no de aplicar, sino de pensar las matemáticas

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

+ Sección

Galileo

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Uriel Rivera Martínez, el tipo que acosó a Claudia Sheinbaum
1

El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
2

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
3

Mafias factureras

Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York, la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.
4

Un socialista, moreno, musulmán y migrante, Zohran Mamdani, gana la Alcaldía de NY

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
5

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

6

Youtuber “El Custodio” asesina a tres personas en Acolman; alega legitima defensa

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
7

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

8

PERFIL ¬ Quién es Zohran Mamdani, socialista, 34 años, que deja en ridículo a Trump

A la actual funcionaria del Metro de la CdMx la persiguen acusaciones de presunta corrupción en Veracruz.
9

Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
10

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

11

VIDEO ¬ “¡A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo. ¡Imbécil, payaso!”, grita Téllez

12

Jorge mató a Serymar, su novia. Le dieron 46 años; apeló y hoy, en Coahuila, le ratificaron la pena

13

El Buen Fin 2025 amplía su duración a cinco días y prevé ventas por 200 mil mdp

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
14

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Personas viviendo en las calles
15

Trump va por las personas sin hogar. En Utah ya se prepara un centro para encerrarlos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump niega que haya decidido atacar a Venezuela, como afirmaron medios de EU.
1

Días amargos de Trump: Socialista gana NY y él pierde apoyo, hasta entre republicanos

Personas viviendo en las calles
2

Trump va por las personas sin hogar. En Utah ya se prepara un centro para encerrarlos

3

Youtuber “El Custodio” asesina a tres personas en Acolman; alega legitima defensa

Uriel Rivera Martínez, el tipo que acosó a Claudia Sheinbaum
4

El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

Elecciones 2025
5

#PuntosyComas ¬ En 2027 se renovarán 8 gubernaturas que están en poder de mujeres

Trump cumple con acuerdo y reduce 10% de aranceles a China
6

Trump reduce aranceles a China por fentanilo a 10%, como acordó con Xi

7

PERFIL ¬ Quién es Zohran Mamdani, socialista, 34 años, que deja en ridículo a Trump

8

El Buen Fin 2025 amplía su duración a cinco días y prevé ventas por 200 mil mdp

9

VIDEO ¬ “¡A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo. ¡Imbécil, payaso!”, grita Téllez

Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York, la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.
10

Un socialista, moreno, musulmán y migrante, Zohran Mamdani, gana la Alcaldía de NY

Un avión de UPS se estrelló dejando un saldo de tres personas muertas y 11 heridas.
11

VIDEOS ¬ Avión se estrella en aeropuerto de Kentucky; hay 3 muertos y 11 heridos

12

Disturbios en el Cereso de Aguascalientes deja al menos tres prisioneros heridos