"Es muy interesante lo que ocurrió en Nueva York", dice CSP sobre triunfo de Mamdani

La Jefa del Poder Ejecutivo reivindicó la autodeterminación de los pueblos para elegir a sus gobernantes, luego de ser cuestionada sobre sobre el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este miércoles como "muy interesante" y "para el análisis" la victoria del demócrata Zohran Mamdani para ser Alcalde de Nueva York (NY), un opositor progresista de Donald Trump, Presidente de Estados Unidos (EU), que basó su campaña en la redistribución del ingreso y mejorar el costo de vida en la ciudad más cara del mundo.

“Muy interesante lo que ocurrió ayer, para análisis de todos nosotros", expresó ante una pregunta hecha por la prensa durante su tradicional "mañanera".

Sheinbaum Pardo evitó ahondar en sus opiniones sobre la elección local estadounidense al referir que debe ser respetuosa de la política de Estados Unidos. Sin embargo, defendió la autodeterminación de los pueblos para decidir quiénes son sus gobernantes.

"Tenemos que ser muy respetuosos en la política estadounidense, de todos los países del mundo. Siempre hemos definido que son los pueblos del mundo quienes deben definir quiénes los gobiernan en cada región, en cada estado. Pero es interesante lo que ocurrió en Nueva York”, añadió.

Ayer, en una de las votaciones más concurridas de la historia de la urbe, Mamdani arrasó en las votaciones con el 50.6 por ciento de las preferencias, con lo cual superó a su contrincante, Andrew M. Cuomo, quien acumuló un 41.2 por ciento de los votos, y a Curtis Sliwa, que apenas llegó a un 7.4 por ciento.

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de migrantes, construida por migrantes e impulsada por migrantes. Y a partir de esta noche, liderada por un migrante”, comentó Mamdani. En referencia a Donald Trump, advirtió que el Presidente “tendrá que pasar por encima de todos nosotros”.

El demócrata se mantuvo como el puntero en preferencias de la elección debido al programa político que esgrimió en favor de sectores vulnerables. Entre las promesas más sobresalientes, está la reducción del coste de la vivienda en una de las ciudades con el metro cuadrado más caro del mundo.

Cabe destacar que el pasado 23 junio, durante su campaña electoral, Mamdani manifestó su admiración por la Presidenta de México, durante un encuentro con un simpatizante de Morena en Nueva York.

“Su cumpleaños es el 24 de junio. Es una admiración para todos nosotros. Lo que quiero decir es que necesitamos más líderes como Claudia”, expresó el candidato durante la conversación.