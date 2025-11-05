Zohran Mamdani desafía a Donald Trump en su discurso de victoria como Alcalde de NY

"Donald Trump, ya que sé que está viendo esto, tengo cuatro palabras para usted: suba el volumen ('turn the volume up')", retó Zohran Mamdani luego de obtener la victoria como Alcalde electo de Nueva York.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- Zohran Mamdani, el político socialista demócrata que será Alcalde de Nueva York, la ciudad más grande y más rica de Estados Unidos, desafió el martes al Presidente Donald Trump luego de ser electo para dicho cargo. "Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes e impulsada por inmigrantes", expresó sobre el escenario del Teatro de Brooklyn.

Mamdani arrasó en las votaciones con el 50.6 por ciento de las preferencias, con lo cual superó a su contrincante, Andrew M. Cuomo, quien acumuló un 41.2 por ciento de los votos, y a Curtis Silwa que apenas llegó a un 7.4 por ciento. Se trató de una de las elecciones en Nueva York con mayor participación en las últimas cinco décadas, cuyos resultados favorecieron al socialista demócrata de 34 años, quien además es musulmán y migrante.

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes e impulsada por inmigrantes. Y a partir de esta noche, liderada por un inmigrante (...) Para llegar a cualquiera de nosotros”, advirtió Mamdani, en referencia a Donald Trump, que el Presidente “tendrá que pasar por encima de todos nosotros”.

"Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", manifestó el próximo Alcalde de Nueva York. "Y si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las condiciones que le permitieron acumular poder", agregó.

"Así que, Donald Trump, ya que sé que está viendo esto, tengo cuatro palabras para usted: suba el volumen ('turn the volume up')", expresó, recibiendo aplausos que duraron varios minutos.

El político musulmán logró triunfar en las votaciones gracias a propuestas como la congelación de los alquileres, autobuses gratis para los residentes de Nueva York y guarderías sin costo para menores de edad hasta los cinco años. En este sentido, The New York Times afirmó que Mamdani se convirtió en "una voz electrizante para los neoyorquimos desilusionados por el desorbitado costo de vida y una vieja guardia plagada de escándalos".

“En este momento de oscuridad política, seremos la luz”, expresó volviendo a referirse a Donald Trump, además de añadir: “Soy musulmán. Soy socialista democrático. Y, lo más grave de todo, me niego a pedir disculpas por ello”.

El triunfo del socialista representó una derrota contundente para Donald Trump, quien en los últimos meses denostó al político musulmán e incluso amenazó a los neoyorquinos con quitarles fondos federales si él funcionario se alzaba con la victoria. No obstante, su triunfo también es un castigo para las políticas racistas del Presidente de Estados Unidos.

Por su parte, Donald Trump publicó un mensaje críptico de cuatro palabras en su cuenta de Truth Social, el cual coincidió con el discurso de victoria del Alcalde electo de Nueva York.