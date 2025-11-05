Un socialista, moreno, musulmán y migrante, Zohran Mamdani, gana la Alcaldía de NY

El que Nueva York le diera un amplio respaldo a Mamdami es visto esta noche como un castigo contra Trump y sus políticas racistas, que atacan a los más pobres para favorecer a los multimillonarios del país.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York (NY), la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.

En una de las elecciones con mayor participación en las últimas cinco décadas en el estado neoyorquino –más de 2 millones de votantes– y el 80 por ciento de los votos contabilizados, Mamdani arrasa con el 50.6 por ciento de las preferencias, por arriba de su contrincante republicano, Andrew M. Cuomo, con el 41.2 por ciento y de Curtis Silwa con 7.4 por ciento. A pesar de los llamados del Presidente Donald Trump de votar por el republicano.

De acuerdo con The New York Times, Mamdani se convirtió en "una voz electrizante para los neoyorquimos desilusionados por el desorbitado costo de vida y una vieja guardia plagada de escándalos".

El legislador de sólo 34 años será el Alcalde más joven del estado en un siglo. Su victoria, dice el Times, se extendió desde los barrios gentrificados de Brooklyn hasta los enclaves de inmigrantes de clase trabajadora de Queens y completa así una de las mayores sorpresas políticas de la historia de Nueva York .

"Cuando Mamdani asuma el cargo el 1 de enero, se convertirá en el funcionario musulmán electo de mayor rango en los Estados Unidos, un hito para muchos estadounidenses musulmanes que sienten orgullo por su éxito y ansiedad por la islamofobia que su campaña ha provocado, casi un cuarto de siglo después de los ataques del 11 de septiembre", dice Emma Fitzsimmons en su reporte para NYT.

El triunfo de Zohran Mamdami se convierte en una derrota contundente para Donald Trump, también de NY, y quien en los últimos meses denostó al político musulmán e incluso amenazó a los neoyorquinos con quitarles fondos federales si este se alzaba con la victoria.

El que Nueva York le diera un amplio respaldo a Mamdami es visto esta noche como un castigo contra Trump y sus políticas racistas y que atacan a los más pobres para favorecer a los multimillonarios del país.

Demócrata gana Nueva Jersey

Nueva Jersey permanecerá teñido de azul, luego de que el estado tradicionalmente demócrata -hoy gobernado por Phil Murphy-, le dio este martes una amplia ventaja a Mikie Sherrill, quien acumula de 57.0 por ciento de los votos, con un aproximado de un millón 779 mil sufragios a su favor.

El republicano Jack Ciattarell, que contaba con el apoyo de Trump, tiene en a su favor 876 mil 351 votos, el 42.4 por ciento de la votación.

Temas como el aumento de impuestos y costos crecientes de los servicios públicos, así como la asequibilidad ha sido el centro de la elección.

New Jersey, it is the honor of my life to earn your trust to become this great state’s 57th Governor. I promise to listen, lead with courage, and never forget who I serve. pic.twitter.com/gipM0fWnqF — Mikie Sherrill (@MikieSherrill) November 5, 2025

Virginia tendrá primera Gobernadora

La demócrata Abigail Spanberger resultó ganadora en las elecciones en Virginia, con el 56.46 por ciento de los votos frente al 43.33 por ciento de su rival, la republicana Winsome Earle-Sears, según consignó el Departamento de Elecciones del estado.

Estos comicios son de carácter histórico en el estado, debido a que es la primera vez que una mujer ocupa el cargo de Gobernadora.

Spanberger cambiará el color de la gubernatura cuando la excongresista remplace al Gobernador republicano saliente Glenn Youngkin.

Mamdani, nacido en Uganda y criado en Nueva York, se ha convertido en la figura más representativa del ala progresista del Partido Demócrata local. Sus planteamientos sobre justicia social y redistribución económica lo han hecho ganar apoyo entre jóvenes y comunidades migrantes, aunque también lo han expuesto a críticas de sectores conservadores.

Una de las propuestas de Mamdani incluye congelar durante cuatro años los aumentos de alquiler para los apartamentos de renta controlada, pues uno de los principales problemas de la ciudad es el encarecimiento de la vida.

En una entrevista reciente con Fox News, el legislador rechazó las acusaciones de antisemitismo derivadas de sus críticas a la ofensiva israelí en Gaza, calificándola como “una violación al Derecho Internacional”, y subrayó que también condena los ataques de Hamás. “Defender los derechos humanos no tiene que ver con religión, sino con principios”, sostuvo.