La Cámara Baja vota el fin del cierre de Gobierno en EU, el más largo en su historia

La Cámara Baja aprobó una Ley de financiación temporal que pone fin al cierre del Gobierno de EU, tras semanas de parálisis por desacuerdos fiscales en el Senado.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- La Cámara de Representantes aprobó este miércoles por la noche un proyecto de Ley de financiación a corto plazo que pondrá fin al cierre del Gobierno estadounidense más largo de la historia.

El proyecto de Ley ahora se encuentra en manos del Presidente Donald Trump , quien lo promulgará. La Casa Blanca ha programado la firma del proyecto de Ley en el Despacho Oval a las 9:45 de la noche (hora del este de EU).

Las operaciones gubernamentales permanecieron paralizadas desde el 1 de octubre pasado porque los demócratas del Senado se negaron a votar a favor de una medida de financiamiento que no incluyera una prórroga de los créditos fiscales mejorados, mismos que reducen el costo de los planes de seguro médico de la Ley de Asistencia Asequible para 20 millones de estadounidenses.