Trump oficializa el fin del cierre de su gobierno, el más largo en la historia de EU

La Cámara Baja aprobó una Ley de financiamiento temporal que pone fin al cierre del gobierno de EU, tras semanas de parálisis por desacuerdos fiscales en el Senado.

Ciudad de México, 12 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, firmó el miércoles un proyecto con el que oficialmente estableció la reapertura de su gobierno, con lo cual le dio fin al periodo más largo en la historia de dicho país en este sentido, luego de que la Cámara de Representantes aprobara la Ley de financiamiento a corto plazo para concluir esta determinación.

“Es un honor firmar este increíble proyecto de Ley y lograr que nuestro país vuelva a funcionar”, declaró Trump en el Despacho Oval antes de firmar el acuerdo propuesto por los republicanos.

“Sólo quiero decirle al pueblo estadounidense que no deben olvidar esto”, agregó el inquilino de la Casa Blanca, quien además calificó como “una extorsión” demócrata el cierre que se extendió debido a la falta de acuerdos sobre subsidios en materia sanitaria.

Las operaciones gubernamentales permanecieron paralizadas desde el 1 de octubre pasado porque los demócratas del Senado se negaron a votar a favor de una medida de financiamiento que no incluyera una prórroga de los créditos fiscales mejorados, mismos que reducen el costo de los planes de seguro médico de la Ley de Asistencia Asequible para 20 millones de estadounidenses.

President Trump signs bill to OFFICIALLY reopen the government, ending the Democrat Shutdown. Let's get our country WORKING again. 🇺🇸 pic.twitter.com/QJqX90k9sC — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2025

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto aprobado incluye un paquete de gastos para financiar al gobierno hasta enero, además de tres iniciativas destinadas a cubrir programas de agricultura, construcción militar, veteranos y agencias legislativas durante gran parte de 2026.

Asimismo, la legislación contempla la reversión de los despidos de trabajadores federales realizados durante el cierre y garantiza el pago retroactivo para quienes fueron suspendidos temporalmente.

También incorpora una disposición que permite a senadores republicanos cuyos registros telefónicos fueron incautados en la investigación del asalto al Capitolio demandar al gobierno por compensaciones económicas.

Sin embargo, dicha cláusula generó molestia entre legisladores de ambas cámaras, quienes la consideraron inapropiada. Algunos representantes señalaron que eliminarla habría prolongado el cierre, ya que cualquier cambio habría requerido una nueva revisión en el Senado.

El congresista Chip Roy, de Texas, expresó su sorpresa por la inclusión de esa medida, afirmando que decisiones de ese tipo contribuyen al descontento ciudadano con la política en Washington.

Finalmente, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, anunció que los republicanos impulsarán un proyecto para derogar esa disposición, por lo que aclaró que se buscará acelerar su tramitación para someterla a votación la próxima semana.