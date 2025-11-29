Venezuela condena "amenaza colonialista" de Trump tras cierre de su espacio aéreo

Por la mañana, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el espacio aéreo “sobre Venezuela y sus alrededores” quedará completamente cerrado, una medida que incrementa la tensión entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).- Venezuela condenó este sábado la "amenaza colonialista" del Presidente estadounidense, Donald Trump, que declaró "cerrado" el espacio aéreo del país latinoamericano, lo que supone una nueva "agresión" norteamericana, según Caracas.

"La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el Presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo Nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano", apuntó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en un comunicado.

Caracas subrayó que estas declaraciones suponen un "acto hostil, unilateral y arbitrario" contrario a los principios del Derecho Internacional dentro de una "política de agresión permanente" con "pretensiones coloniales sobre América Latina y el Caribe".

El Gobierno de Venezuela considera que estas afirmaciones suponen una "amenaza explícita de uso de la fuerza", lo cual está prohibido de forma "clara e inequívoca" en el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Además, este "intento de intimidación" viola el Artículo 1 de esta Carta que "consagra como principio fundamental el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales".

🇻🇪✈️ Maduro's government rejected the airspace closing They announced that they will suspend the deportation flights from the US pic.twitter.com/wVv4wjI9Xm — AV 🇻🇪 (@Andresevd) November 29, 2025

Pide así "respeto" por su espacio áereo y advierte de que "no aceptará órdenes, amenazas ni injerencias" de "ningún poder extranjero". "Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional", advirtió.

Ademas, emplaza a los demás países, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos multilaterales a "rechazar con firmeza" este "acto de agresión inmoral" que "equivale a una amenaza contra nuestra soberanía y seguridad". "Venezuela sabrá responder con dignidad, con legalidad y con toda la fuerza que otorgan el derecho internacional y el espíritu antiimperialista de nuestro pueblo", resaltó.

El Ministerio destaca además que con esta acción Estados Unidos suspendió "de manera unilateral" los vuelos de repatriación de emigrantes venezolanos y recuerda que hasta el momento se han realizado 75 vuelos dentro del Plan Vuelta a la Patria con 13 mil 956 migrantes.

Por la mañana, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el espacio aéreo “sobre Venezuela y sus alrededores” quedará completamente cerrado, una medida que incrementa la tensión entre Washington y el gobierno de Nicolás Maduro.

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: tomen en cuenta que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El mensaje llega al final de una semana en la que el mandatario estadounidense dejó ver que su estrategia militar antidrogas podría pasar de operar principalmente en aguas del Caribe a ejecutarse también por tierra.

Apenas el jueves, Trump advirtió que “muy pronto” comenzarán operaciones para “detener por tierra” a los supuestos narcotraficantes venezolanos, alimentando las especulaciones sobre una posible intervención militar en ese país.

“Probablemente se han dado cuenta de que la gente ya no quiere hacer entregas por mar, así que empezaremos a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, y eso va a comenzar muy pronto”, dijo en una conversación con militares con motivo del Día de Acción de Gracias.

La Administración de Trump, que ha autorizado a la CIA a operar dentro de Venezuela, ha señalado al presunto Cártel de los Soles como uno de los principales responsables del tráfico de drogas en la región, justificando así ataques contra narcolanchas en el Caribe y también en el Pacífico oriental. Estas acciones han dejado al menos 83 personas muertas en 21 operativos, de acuerdo con datos oficiales.

Los ataques forman parte de la operación “Lanza del Sur” y se suman al incremento de presencia militar estadounidense en la zona, que incluye el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de la Armada de Estados Unidos.

-Con información de Europa Press