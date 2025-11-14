Tensión en el Caribe: Trump evalúa más acciones y Maduro activa comandos de defensa

La Opinión

14/11/2025 - 3:51 pm

Donald Trump en conferencia de prensa

Esta revelación sale a la luz luego de que un grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford entró en el área de responsabilidad del Comando Sur.

Los Ángeles, 14 de noviembre (LaOpinión).- Incluidos ataques terrestres, mandos militares presentaron al Presidente Trump opciones para posibles operaciones en Venezuela, según reveló CBS News, sin embargo, durante un evento paralelo, Nicolás Maduro hizo un pedido de paz al Presidente de Estados Unidos.

Según CBS, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros altos funcionarios informaron al Presidente sobre las opciones militares para los próximos días, aunque Trump no ha tomado una decisión final.

Esta revelación sale a la luz luego de que un grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford entró en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, la principal unidad de combate para las operaciones en el Caribe y Sudamérica.

Donald Trump afirmó, durante entrevista en programa “60 Minutes” de la cadena CBS, que cree que los días del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, están contados.
EU analiza operativos en Venezuela en medio de advertencias y llamados a la calma. Foto: X @WhiteHouse

En los últimos dos meses, el ejército estadounidense ha llevado a cabo ataques contra decenas de embarcaciones que, según alega, transportaban drogas desde Sudamérica a Estados Unidos, sin mostrar evidencia contundente de tal aseveración.

Maduro aboga por la paz

De forma paralela, CNN refirió un último mensaje del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegurando que estadounidenses y venezolanos deben “unirse por la paz del continente” e hizo un pedido de paz al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones en el Caribe.

“No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz”, dijo Maduro durante una marcha de apoyo al gobierno en Caracas, frente alas cámaras de CNN, pidiendo a su pueblo “unirse por la paz del continente”.

Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela. Foto: Xinhua

“Estamos ocupados con el pueblo, gobernando con la paz”, aseguró Maduro cuando CNN le preguntó si estaba preocupado por una posible agresión de Estados Unidos.

Sin embargo, desde la madrugada de este miércoles, Nicolás Maduro ordenó la activación de todos los Comandos de Defensa Integral, instancias que reúnen a las instituciones públicas venezolanas, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al denominado Poder Popular, contradiciendo su mensaje de paz.

Lo anterior luego de explicar que el objetivo principal de esta acción es fortalecer la capacidad de defensa y la cohesión de las fuerzas venezolanas ante posibles escenarios de confrontación, como respuesta a la presencia del portaaviones Gerald Ford en el Caribe.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

COLPIN 2025: “La verdad no se rinde”

"El mensaje que prevaleció fue de resistencia y cooperación concluyéndose que el trabajo colaborativo puede romper los...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Sheinbaum y el embrollo del Estado mexicano

"Así el Estado mexicano: una superposición desigual de instituciones donde cada día se hacen más visibles las...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

+ Sección

Galileo

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Investigadores de Intermountain Health descubrieron que ajustar una dosis de vitamina D en pacientes cardíacos reduce su riesgo de sufrir un segundo infarto.

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

