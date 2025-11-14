Tensión en el Caribe: Trump evalúa más acciones y Maduro activa comandos de defensa

Esta revelación sale a la luz luego de que un grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford entró en el área de responsabilidad del Comando Sur.

Los Ángeles, 14 de noviembre (LaOpinión).- Incluidos ataques terrestres, mandos militares presentaron al Presidente Trump opciones para posibles operaciones en Venezuela, según reveló CBS News, sin embargo, durante un evento paralelo, Nicolás Maduro hizo un pedido de paz al Presidente de Estados Unidos.

Según CBS, el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, y otros altos funcionarios informaron al Presidente sobre las opciones militares para los próximos días, aunque Trump no ha tomado una decisión final.

Esta revelación sale a la luz luego de que un grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford entró en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, la principal unidad de combate para las operaciones en el Caribe y Sudamérica.

En los últimos dos meses, el ejército estadounidense ha llevado a cabo ataques contra decenas de embarcaciones que, según alega, transportaban drogas desde Sudamérica a Estados Unidos, sin mostrar evidencia contundente de tal aseveración.

Maduro aboga por la paz

De forma paralela, CNN refirió un último mensaje del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegurando que estadounidenses y venezolanos deben “unirse por la paz del continente” e hizo un pedido de paz al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones en el Caribe.

“No a más guerras eternas, no a más guerras injustas, no más Libia, no más Afganistán, que viva la paz”, dijo Maduro durante una marcha de apoyo al gobierno en Caracas, frente alas cámaras de CNN, pidiendo a su pueblo “unirse por la paz del continente”.

“Estamos ocupados con el pueblo, gobernando con la paz”, aseguró Maduro cuando CNN le preguntó si estaba preocupado por una posible agresión de Estados Unidos.

Sin embargo, desde la madrugada de este miércoles, Nicolás Maduro ordenó la activación de todos los Comandos de Defensa Integral, instancias que reúnen a las instituciones públicas venezolanas, incluyendo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al denominado Poder Popular, contradiciendo su mensaje de paz.

Lo anterior luego de explicar que el objetivo principal de esta acción es fortalecer la capacidad de defensa y la cohesión de las fuerzas venezolanas ante posibles escenarios de confrontación, como respuesta a la presencia del portaaviones Gerald Ford en el Caribe.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.