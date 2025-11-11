El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

Redacción/SinEmbargo

11/11/2025 - 5:00 pm

Portaaviones de EU

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU sí planea derrocar a Maduro, revela NYT. Rubio y otros radicales presionan a Trump

Trump cree que los días de Maduro como Presidente de Venezuela están contados

"No se trata sólo de Venezuela", afirma Donald Trump sobre los ataques contra lanchas

La llegada del Ford y tres destructores de la Armada con capacidad para lanzar misiles añade unos cinco mil 500 militares a una fuerza de 10 mil soldados que ya se encuentran en la región, aproximadamente la mitad en tierra en Puerto Rico.

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).– El portaaviones más grande y avanzado de la Armada de Estados Unidos, el Gerald R. Ford, se trasladó a la región del Caribe este martes, “aumentando la capacidad para atacar barcos sospechosos de transportar drogas u objetivos en tierra en Venezuela, mientras la administración Trump sopesa nuevas medidas militares destinadas a derrocar al Presidente del país, Nicolás Maduro”, dice esta tarde The New York Times.

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro es el líder de un grupo de narcotraficantes. Nunca ha presentado pruebas e incluso algunos disienten sobre el involucramiento de Venezuela en las redes criminales que mueven droga hacia las ciudades estadounidenses.

Al mismo tiempo, un comunicado firmado por el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informa de un despliegue de fuerzas venezolanas este martes. Incluye “medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”; sistemas de armas, unidades militares, la Milicia Bolivariana, órganos de seguridad ciudadana y comandos para la defensa integral”. Las maniobras forman parte de “una fase superior del Plan Independencia 200”, un despliegue militar que Venezuela activó el pasado septiembre en defensa del territorio.

La Armada sólo identificó la ubicación del Ford y sus tres buques de guerra acompañantes como “en el Atlántico occidental”, de acuerdo comunicado. Pero, dice el diario, un alto funcionario militar dijo que los buques se habían trasladado a la región del Caribe, casi tres semanas después de que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara abruptamente al portaaviones abandonar el Mediterráneo oriental y dirigirse rápidamente a las aguas de América Latina en una escalada sustancial del poderío militar estadounidense en la zona.

“La noticia de la llegada del Ford se produjo un día después de que Hegseth anunciara que seis personas habían muerto el domingo en dos ataques más contra barcos sospechosos de traficar drogas en el océano Pacífico oriental. Los últimos ataques elevaron el número de muertos en la campaña a 76 personas en 19 ataques en el Pacífico y el mar Caribe desde principios de septiembre”, dice el Times.

La llegada del Ford y tres destructores de la Armada con capacidad para lanzar misiles añade unos cinco mil 500 militares a una fuerza de 10 mil soldados que ya se encuentran en la región, aproximadamente la mitad en tierra en Puerto Rico y la otra mitad a bordo de ocho buques de guerra. Con más de 15 mil militares, el despliegue estadounidense es el mayor en la región en décadas.

“Los portaaviones han recorrido las aguas del Caribe y de América Latina antes, en lo que la Armada llama giras de ‘buena voluntad’. Pero acortar el despliegue programado del Ford en el Mediterráneo varios meses y redirigirlo a América Latina para una posible misión de combate es muy inusual”, dijeron a The New York Times funcionarios actuales y anteriores de la Armada.

En diciembre de 1989, Manuel Noriega de Panamá fue detenido por tropas estadounidenses que habían invadido el país con órdenes de capturarlo. Terminaron rodeando su último escondite, atormentándolo durante 10 días con altavoces que reproducían a todo volumen canciones de grupos como Black Sabbath y Guns N' Roses. Se rindió, esposado.

Un análisis publicado en el diario y formado por Michael Crowley dice que mientras Trump considera una acción militar en Venezuela, los paralelismos entre Noriega y Maduro se vuelven cada vez más significativos, y algunos funcionarios de Trump esperan que el Presidente venezolano corra una suerte similar. Sobre todo la derecha latinoamericana y en particular, Corina Machado, la cuestionada premio Nobel de la Paz.

Al igual que Noriega hace más de 30 años, Maduro ha sido acusado de cargos de narcotráfico. Y los funcionarios estadounidenses sostienen que el venezolano no es un líder extranjero, sino un criminal que debe ser “llevado ante la justicia”, como dijo recientemente el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Manipulando la revocación

"Claudia Sheinbaum desea organizar la revocación el mismo día de las elecciones intermedias, utilizando su popularidad para...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Mirada integral en la búsqueda de personas

"La desaparición de un familiar es uno de los momentos más complejos y dolorosos, porque detiene la...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Caso Arámbulo: El dilema de la corrupción judicial en Paraguay

"La polémica fuga de Antonella Arámbulo, envuelta en sospechas de favores políticos, pone la lupa sobre el...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

4T criminaliza lucha de trabajadores de PEMEX

"El Estado mexicano se podía dar el lujo de maltratar a sus propios trabajadores en tiempos de...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Barril sin fondo
Por Muna D. Buchahin

Barril sin fondo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola
Por Alejandro Calvillo

La Caravana Navideña de la DiabetiCola

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Cuál es el origen del “abrazos, no balazos”?

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum
Por Pedro Mellado Rodríguez

Se soltaron los demonios contra Claudia Sheinbaum

Trump y los corolarios
Por Lorenzo Meyer

Trump y los corolarios

La generación Z en Michoacán
Por Fabrizio Mejía Madrid

La generación Z en Michoacán

Mamdani y los piratas de la Generación Z
Por Juan Carlos Monedero

Mamdani y los piratas de la Generación Z

+ Sección

Galileo

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Líquidos con Vitamina D. Foto: María José Martínez, Cuartoscuro

La vitamina D podría evitar un segundo infarto en pacientes cardíacos, revela estudio

Puedes tener una botella consentida para llenar de agua y llevar a todas partes, pero los expertos advierten que deben lavarse regularmente.

¿No sueles lavar la botella donde bebes agua? ¡Cuidado! Podrías arriesgar tu salud

Seguramente alguna vez te has dispuesto a beber de un vaso recién lavado y, para tu sorpresa, has notado un desagradable olor a huevo. ¿Por qué ocurre?

¿Por qué algunos vasos huelen a huevo? La ciencia lo explica y revela cómo evitarlo

Un antibiótico que sirve como tratamiento del acné podría ayudar a reducir el riesgo de que algunos jóvenes desarrollen esquizofrenia, según una investigación.

Un antibiótico para tratar el acné podría reducir el riesgo de esquizofrenia: estudio

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Un gran número de mujeres hoy en día experimenta niveles de agotamiento que van más allá del cansancio habitual.

¿La deficiencia de hierro genera cansancio extremo en mujeres? Estudio así lo revela

Científicos descubren megared arácnida de 100 metros cuadrados en cueva de Albania

Saturno

La NASA revela que una luna de Saturno podría albergar un océano apto para la vida

Desde tiempos ancestrales, la humanidad ha recurrido a elementos naturales para mantener y recuperar la salud.

¿Tienes bicarbonato, ajo y sábila? ¡Buena noticia! Tienes un botiquín natural en casa

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
1

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Salinas Pliego en bancarrota
2

Salinas Pliego en bancarrota

El pleno de la SCJN tiene previsto desechar en definitiva los siete litigios de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego.
3

Le llegó la hora a Salinas Pliego: ministros decidirán 7 litigios por 40 mil millones

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías
4

Proyecto Olinia avanza: Sener y LitioMx firman acuerdo para fabricación de baterías

Ocho senadores demócratas votaron con los republicanos para poner fin al cierre de gobierno y desataron la molestia de los más jóvenes del partido.
5

Los ancianos aferrados al Congreso de EU son un estorbo en el renacimiento demócrata

Reino Unido deja de compartir información con EU, dice CNN
6

Reino Unido deja de compartir información con EU sobre barcas en el Caribe, dice CNN

7

VIDEO exhibe a Carlos Manzo con Moreira, Alazraki, Aguilar y otros cuadros de derecha

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
8

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Portaaviones de EU
9

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en las "mañaneras" se explicará qué es ser de ultraderecha, tal y como se describió Ricardo Salinas Pliego.
10

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego

Detienen al exrector de la UAEM por la Estafa Maestra.
11

Exrector de la UAEM, Alejandro Vera, cae por presunta implicación en Estafa Maestra

Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que el protocolo de la Guardia Nacional (GN) no falló en la protección de Carlos Manzo.
12

“El protocolo no falló”, dice Trevilla sobre la protección de la GN a Carlos Manzo

Policías de la SSC-CdMx detuvieron a dos integrantes de la Anti Unión Tepito en posesión de casi 100 kilos de droga durante un patrullaje en la colonia Morelos.
13

La SSC-CdMx detiene a 2 integrantes de la Anti Unión; tenían casi 100 kilos de droga

La Presidenta Sheinbaum respondió a Felipe Calderón luego de que dijera que al finalizar su sexenio, se permitió que los grupos criminales “volvieran a crecer”.
14

La Presidenta le responde a Calderón: “¿Quién declara una guerra en su propio país?”

15

De Los Valencia al CJNG: el crimen organizado lleva décadas enraizado en Michoacán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Portaaviones de EU
1

El más poderoso portaaviones de EU va rumbo a Venezuela; Maduro moviliza a la defensa

Tenochtitlan, visto en un mapa interactivo 3D creado por el artista Thomas Kole.
2

FOTOS ¬ Así era Tenochtitlan desde todos los rincones: construyen mapa 3D interactivo

Reino Unido deja de compartir información con EU, dice CNN
3

Reino Unido deja de compartir información con EU sobre barcas en el Caribe, dice CNN

Con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda navegar de forma segura en Internet, la SSPC emitió recomendaciones para mejorar la ciberseguridad.
4

¡Mejora tu ciberseguridad! La SSPC da recomendaciones para navegar seguro en Internet

Policías de la SSC-CdMx detuvieron a dos integrantes de la Anti Unión Tepito en posesión de casi 100 kilos de droga durante un patrullaje en la colonia Morelos.
5

La SSC-CdMx detiene a 2 integrantes de la Anti Unión; tenían casi 100 kilos de droga

Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dijo que el protocolo de la Guardia Nacional (GN) no falló en la protección de Carlos Manzo.
6

“El protocolo no falló”, dice Trevilla sobre la protección de la GN a Carlos Manzo

Ocho senadores demócratas votaron con los republicanos para poner fin al cierre de gobierno y desataron la molestia de los más jóvenes del partido.
7

Los ancianos aferrados al Congreso de EU son un estorbo en el renacimiento demócrata

El exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, asesino de luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y otros, tuvo un homenaje de Morena.
8

Rubén Figueroa, asesino de Lucio, Genaro y otros, tuvo homenaje ¡de la “izquierda”!

Al menos 12 centros penitenciarios del país concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas por extorsión, reveló el titular de la SSPC.
9

El 56% de las líneas telefónicas reportadas por extorsión están en 12 penales: SSPC

La SSC-CdMx implementará un operativo especial durante El Buen Fin 2025, con el objetivo de proteger a las y los compradores, así como de prevenir delitos.
10

SSC-CdMx anuncia operativo especial: desplegará 16 mil policías por El Buen Fin 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en las "mañaneras" se explicará qué es ser de ultraderecha, tal y como se describió Ricardo Salinas Pliego.
11

La “mañanera” explicará qué significa ser de ultraderecha, como Salinas Pliego

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) destacó que en los últimos 13 meses logró una disminución del 37% en el promedio diario de homicidios dolosos.
12

El promedio diario de homicidio doloso cayó 37% en los primeros 13 meses, destaca CSP