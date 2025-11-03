Trump cree que los días de Maduro como Presidente de Venezuela están contados

La Opinión

03/11/2025 - 1:52 pm

Donald Trump afirmó, durante entrevista en programa “60 Minutes” de la cadena CBS, que cree que los días del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, están contados.

Donald Trump defendió su estrategia de atacar embarcaciones en el Caribe y ahora en el Pacífico.

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 3 de noviembre (LaOpinión).- Donald Trump afirmó, durante entrevista en programa “60 Minutes” de la cadena CBS, que cree que los días del líder de Venezuela, Nicolás Maduro, están contados, pero restó importancia a los temores de una guerra inminente contra el país sudamericano.

Durante la charla y al consultarle si los días de Maduro como Presidente estaban contados, Trump respondió: “Diría que sí. Creo que sí”.

Trump aseguró que el régimen de Maduro “nos ha tratado muy mal, no sólo con las drogas, sino que han traído a nuestro país a cientos de miles de personas que no queríamos, gente de las cárceles, han vaciado sus cárceles en nuestro país”.

Comparó la situación con México. “México nos ha tratado muy mal en lo que respecta a las drogas, ¿de acuerdo? Muy mal. Ahora mismo tenemos la frontera cerrada. Probablemente te hayas dado cuenta de que, durante cinco meses seguidos, no ha entrado nadie, piénsalo, nadie ha entrado en nuestro país a través de nuestra frontera sur. Y hace poco más de un año eran millones de personas al año. Millones de personas al año entraban en nuestro país sin ningún tipo de control ni verificación… Y no vamos a permitir que eso vuelva a suceder”.

Pese a ello, dijo “no creer” que Estados Unidos vaya a una guerra con Venezuela, pero eludió confirmar o desmentir si su gobierno tiene planes de ataque, tanto en una entrevista con CBS como en declaraciones a la prensa.

Al ser consultado sobre si EU “va a la guerra con Venezuela”, Trump contestó: “Lo dudo. No lo creo. Pero nos han tratado muy mal”, reiteró.

Posteriormente, al ser consultado por la periodista Norah O’Donnell sobre posibles ataques de Estados Unidos a objetivos en territorio venezolano, Trump respondió que no quería decir “si es verdad o no” y añadió que no le revelaría “a una reportera si voy a atacar o no”.

Previamente, al descender del Air Force One y ser cuestionado por posibles planes concretos de Estados Unidos para un ataque a Venezuela, respondió de manera similar.

“¿Cómo puedo responder una pregunta como esa? ¿Hay planes de un ataque en Venezuela? ¿Quién diría eso? Suponiendo que los hubiera, ¿se lo diría yo a usted, honestamente? Sí, tenemos planes. Tenemos planes muy secretos”, dijo, criticando de nuevo el cuestionamiento.

“Mire, ya veremos lo que pasa con Venezuela”, afirmó, tras lo que retomó el argumento de que el gobierno de Venezuela “envió miles de personas de cárceles, instituciones mentales, y adictos a las drogas”.

En la entrevista de CBS, presionado sobre la presencia de un portaaviones, en referencia al USS Gerald Ford, que es el más grande y sofisticado, y que puede sugerir una operación aérea, Trump contestó con ironía que “tiene que estar en alguna parte, es muy grande”.

Trump, y su Secretario de Estado, Marco Rubio, negaron el viernes que Estados Unidos se esté preparando para atacar a Venezuela, pese al indiscutible incremento de la presión militar sobre Caracas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

