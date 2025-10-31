Trump descarta ataque a instalaciones militares venezolanas: "no es verdad", dice

Redacción/SinEmbargo

31/10/2025 - 2:20 pm

Trump niega que haya decidido atacar a Venezuela, como afirmaron medios de EU.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU ataca a otra lancha en el Pacífico; acusa "narcotráfico" y mata a cuatro personas

La Marina rescata en altamar a 27 menores y uno de 18 que iban desde Chiapas al norte

EU y México acuerdan coordinación marítima tras ataque a lancha en el Pacífico

Washington inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra presuntos barcos en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha causado la muerte de al menos 62 personas, sin que se ofrezcan pruebas de su relación con el crimen organizado.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes que ordenara atacar instalaciones militares de Venezuela después que The Wall Street Journal y el Miami Herald lo afirmasen.

"No, no es cierto", respondió Trump a bordo del Air Force One cuando un periodista le hizo la pregunta sobre si pensaba en ataques de ese tipo.

Estados Unidos ha desplegado ocho buques de la Armada estadounidense en el Caribe, ha enviado aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico y un grupo de ataque de portaaviones se dirige a la región, una fuerza militar masiva que, según insiste Washington, tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas.

Supuesta lucha contra el narcotráfico

Estados Unidos inició a principios de septiembre una campaña de ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental, que ha causado la muerte de al menos 62 personas y la destrucción de 14 barcos y un semisumergible.

La administración Trump considera que las pequeñas embarcaciones son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos debido a las drogas que supuestamente transportan, pero los expertos afirman que los ataques equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si se dirigen contra traficantes conocidos.

Además de los recursos militares desplegados en la región, Washington ha llevado a cabo múltiples demostraciones de fuerza con bombarderos B-52 y B-1B volando cerca de la costa de Venezuela, la más reciente de las cuales tuvo lugar el lunes pasado.

Las tensiones regionales se han recrudecido como consecuencia de los ataques y el aumento de la presencia militar, y Venezuela afirma que Estados Unidos está conspirando para derrocar al Presidente Nicolás Maduro, quien ha acusado a Washington de "fabricar una guerra”.

-Con información de DW.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Megaproyectos. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias?

"¿Quién se hace responsable de las decisiones y sus consecuencias? ¿Cuál es el costo para el país...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El autoritarismo legal o cuando la ley se usa contra las libertades

"El retroceso democrático ya no llega con un golpe súbito, se va minando de a poco, llega...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

+ Sección

Galileo

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
1

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
2

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
3

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Juan Fuentes, el abogado de Emma Yolanda Santos, la mujer que denunció a Simón Levy, confirmó que el exfuncionario está en un hotel en Portugal y no en EU.
4

VIDEO ¬ Abogado de mujer que demandó a Simón Levy va a Portugal y exhibe su mentira

Étienne von Bertrab, docente en University College London
5

Docente analiza la mentira desde la silla que utilizó Simón Levy para dar entrevistas

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
6

ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

Sheinbaum (15)
7

España acepta abusos en México y Sheinbaum ve gestos para descongelar la relación

Claudia Sheinbaum volvió a ser cuestionada esta mañana sobre el caso de Simón Levy, donde se rió y luego dijo que no es un asunto central para su Gobierno.
8

"Nosotros no decimos mentiras", afirma Sheinbaum sobre la detención de Simón Levy

El príncipe Andrés, despojado de títulos y expulsado de Windsor por liga con Epstein.
9

El rey Carlos III expulsa de Windsor al príncipe Andrés por sus ligas con Epstein

Los ataques de Estados Unidos a embarcaciones violan ley internacional, acusó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Vokker Türk.
10

Los asesinatos de EU en lanchas son “ejecuciones extrajudiciales”, advierte la ONU

La CPAC pospuso su cumbre en México luego de que Eduardo Verástegui criticara a través de sus redes sociales al Presidente argentino, Javier Milei.
11

Cumbre ultraconservadora de Verástegui en México se cae tras pelearse con Milei en X

Por eso llama la atención que un hombre como Salinas Pliego haya elegido para exacerbar sus proclamas políticas una ocasión reveladora:su fiesta de cumpleaños.
12

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Trump promete acciones militares en tierra.
13

Abusos, amenazas y odio racial en EU no frenan el turismo mexicano. De hecho, subió

Homicidio de colombiano B-King
14

Autoridades detienen a "El Comandante" por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown

Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
15

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump niega que haya decidido atacar a Venezuela, como afirmaron medios de EU.
1

Trump descarta ataque a instalaciones militares venezolanas: "no es verdad", dice

Étienne von Bertrab, docente en University College London
2

Docente analiza la mentira desde la silla que utilizó Simón Levy para dar entrevistas

El TEPJF revoca sanciones del INE
3

Tribunal Electoral perdona acordeones a candidatos del PJ: revoca multas del INE

Claudia Sheinbaum volvió a ser cuestionada esta mañana sobre el caso de Simón Levy, donde se rió y luego dijo que no es un asunto central para su Gobierno.
4

"Nosotros no decimos mentiras", afirma Sheinbaum sobre la detención de Simón Levy

Los ataques de Estados Unidos a embarcaciones violan ley internacional, acusó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Vokker Türk.
5

Los asesinatos de EU en lanchas son “ejecuciones extrajudiciales”, advierte la ONU

Miles huyen de El Fasher, en Sudán
6

FOTOS y VIDEOS ¬ Miles huyen de asesinatos en masa y violaciones en El Fasher, Sudán

Sheinbaum habla sobre cancelación de rutas de aerolíneas mexicanas.
7

Sheinbaum defiende traslados de vuelos al AIFA; confía en llegar a acuerdo con EU

Sheinbaum (15)
8

España acepta abusos en México y Sheinbaum ve gestos para descongelar la relación

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
9

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Fin de semana de Día de muertos
10

Desfile, ofrenda monumental... El Día de Muertos toma este fin de semana la CdMx

Trump promete acciones militares en tierra.
11

Abusos, amenazas y odio racial en EU no frenan el turismo mexicano. De hecho, subió

Homicidio de colombiano B-King
12

Autoridades detienen a "El Comandante" por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown