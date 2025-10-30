La Marina rescata en altamar a 27 menores y uno de 18 que iban desde Chiapas al norte

Los menores recatados por la Marina en un barco cerca de las costas de Sinaloa presuntamente son originarios de Chiapas.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar), en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, rescataron a 27 menores de entre 14 y 17 años y a un joven de 18 años que fueron encontrados a bordo de un barco en altamar, cerca del municipio de Ahome.

Mediante un comunicado, la Fiscalía sinaloense reveló que los adolescentes aparentemente provienen de la frontera sur en el estado de Chiapas, mientras que, según información que circula en medios, el navío en el que viajaban supuestamente zarpó de La Paz, Baja California Sur, con destino al municipio sinaloense de Topolobampo.

Los menores rescatados en el mar quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), con el fin de brindarles protección mientras se determina su situación jurídica.

La Fiscalía de Sinaloa dio a conocer que no hubo personas detenidas tras el rescate de 27 menores y un joven que navegaban a bordo de una embarcación cerca de Ahome.

Autoridades no han revelado si los adolescentes auxiliados por la Marina cerca de costas sonorenses son de nacionalidad mexicana o si son originarios de otros países de Centro y Sudamérica.

Aparentemente, las autoridades lograron hallar a los menores lego de percatarse que la embarcación en la que viajaban navegaba sin rumbo.