La Marina rescata en altamar a 27 menores y uno de 18 que iban desde Chiapas al norte

Redacción/SinEmbargo

30/10/2025 - 2:13 pm

La Marina y la Fiscalía de Sinaloa rescataron a 27 menores y a un joven de 18 años a bordo de un barco en altamar, cerca del municipio de Ahome.

Los menores recatados por la Marina en un barco cerca de las costas de Sinaloa presuntamente son originarios de Chiapas.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar), en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, rescataron a 27 menores de entre 14 y 17 años y a un joven de 18 años que fueron encontrados a bordo de un barco en altamar, cerca del municipio de Ahome.

Mediante un comunicado, la Fiscalía sinaloense reveló que los adolescentes aparentemente provienen de la frontera sur en el estado de Chiapas, mientras que, según información que circula en medios, el navío en el que viajaban supuestamente zarpó de La Paz, Baja California Sur, con destino al municipio sinaloense de Topolobampo.

Los menores rescatados en el mar quedaron bajo resguardo de la Vicefiscalía Regional de la Zona Norte, con el apoyo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), con el fin de brindarles protección mientras se determina su situación jurídica.

La Fiscalía de Sinaloa dio a conocer que no hubo personas detenidas tras el rescate de 27 menores y un joven que navegaban a bordo de una embarcación cerca de Ahome.

Autoridades no han revelado si los adolescentes auxiliados por la Marina cerca de costas sonorenses son de nacionalidad mexicana o si son originarios de otros países de Centro y Sudamérica.

Aparentemente, las autoridades lograron hallar a los menores lego de percatarse que la embarcación en la que viajaban navegaba sin rumbo.

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Escándalo

"Esto no significa, querido lector, que no pueda haber obras espantosamente malas, escritas por mujeres (y por...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Opinión en Video

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Galileo

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

1

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

El texto principal de NYT hoy dice que antes de la reunión entre Donal Trump y Xi Jinping, los líderes mundiales estaban esperanzados en una tregua económica.
2

Los acuerdos Xi-Trump dan respiro comercial, pero una nueva amenaza nuclear se alza

La Marina y la Fiscalía de Sinaloa rescataron a 27 menores y a un joven de 18 años a bordo de un barco en altamar, cerca del municipio de Ahome.
3

La Marina rescata en altamar a 27 menores y uno de 18 que iban desde Chiapas al norte

Rosario Robles fue titular de la Sedesol, donde trabajó José Antolino Orozco, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
4

La única multa impuesta por la Estafa Maestra no se cobró por omisión de funcionarios

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves un nuevo documento emitido por las autoridades de Portugal que confirma el arresto de Simón Levy.
5

La Presidenta presenta un segundo documento para confirmar el arresto de Simón Levy

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
6

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que Emmanuel Macron, su homólogo francés, realizará una visita a México el próximo 7 de noviembre.
7

Macron visitará México el 7 de noviembre: Sheinbaum; viene con empresarios, afirma

8

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Doug Ford desata ira de Trump
9

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
10

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

11

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a otros cinco sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre de París; ya van siete arrestados por el caso.
12

Las autoridades de Francia detienen a otros 5 sospechosos de robo en Museo del Louvre

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas del exembajador de EU en México, Christopher Landau, por el apoyo que el Gobierno mexicano da a Cuba.
13

El apoyo a Cuba es histórico; la política exterior de México la define México: CSP

Leyva Ávalos fue director de la Policía de Tabasco en 2021 y es señalado de pertenecer al grupo criminal "La barredora".
14

Autoridades detienen a exdirector de policía de Tabasco; dobleteaba en La Barredora

La SSPC informó este jueves que se logró la detención de Martín Jesús "N", alias "El Tomate", presunto integrante del grupo criminal "Los Gigios", en Sonora.
15

"El Tomate", objetivo prioritario y presunto miembro de "Los Gigios", cae en Sonora

La SSPC informó este jueves que se logró la detención de Martín Jesús "N", alias "El Tomate", presunto integrante del grupo criminal "Los Gigios", en Sonora.
1

"El Tomate", objetivo prioritario y presunto miembro de "Los Gigios", cae en Sonora

La Marina y la Fiscalía de Sinaloa rescataron a 27 menores y a un joven de 18 años a bordo de un barco en altamar, cerca del municipio de Ahome.
2

La Marina rescata en altamar a 27 menores y uno de 18 que iban desde Chiapas al norte

Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a otros cinco sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre de París; ya van siete arrestados por el caso.
3

Las autoridades de Francia detienen a otros 5 sospechosos de robo en Museo del Louvre

El texto principal de NYT hoy dice que antes de la reunión entre Donal Trump y Xi Jinping, los líderes mundiales estaban esperanzados en una tregua económica.
4

Los acuerdos Xi-Trump dan respiro comercial, pero una nueva amenaza nuclear se alza

La economía mexicana se contrajo un 0.3% en el tercer trimeste de 2025, informó el Inegi.
5

La economía mexicana se contrae 0.3% en el tercer trimestre de 2025, reporta el Inegi

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que Emmanuel Macron, su homólogo francés, realizará una visita a México el próximo 7 de noviembre.
6

Macron visitará México el 7 de noviembre: Sheinbaum; viene con empresarios, afirma

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas del exembajador de EU en México, Christopher Landau, por el apoyo que el Gobierno mexicano da a Cuba.
7

El apoyo a Cuba es histórico; la política exterior de México la define México: CSP

Leyva Ávalos fue director de la Policía de Tabasco en 2021 y es señalado de pertenecer al grupo criminal "La barredora".
8

Autoridades detienen a exdirector de policía de Tabasco; dobleteaba en La Barredora

Donald Trump y Xi Jinping, presidentes de EU y China, lograron varios acuerdos en materia de aranceles y tierras raras durante su reunión en Corea del Sur.
9

Trump y Xi suavizan guerra: EU baja aranceles y China retrasa límite a tierras raras

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves un nuevo documento emitido por las autoridades de Portugal que confirma el arresto de Simón Levy.
10

La Presidenta presenta un segundo documento para confirmar el arresto de Simón Levy

Rosario Robles fue titular de la Sedesol, donde trabajó José Antolino Orozco, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
11

La única multa impuesta por la Estafa Maestra no se cobró por omisión de funcionarios

Familia de Kimberly acusa opacidad de la FGJ-Edomex.
12

Familia de Kimberly, estudiante de CCH desaparecida, pide que la FGR tome el caso