EU ataca otra "narcolancha" en el Caribe y asesina a tres; acumula más de 63 muertos

EU ha realizado al menos 15 ataques en aguas internacionales del Pacífico y el Caribe en el que ha asesinado extrajudicialmente a al menos 63 personas.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- El Secretario de Guerra de Estados Unidos (EU), Pete Hegseth, anunció este sábado un nuevo ataque contra otro buque en el Caribe, matando a las tres personas que estaban a bordo.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el funcionario detalló que la operación se dio por orden del Presidente Donald Trump y afirmó, sin pruebas, que la embarcación era operada por una Organización Terrorista Designada (OTD).

"Este buque —al igual que TODOS LOS DEMÁS— era conocido por nuestros servicios de inteligencia por su participación en el contrabando de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. Tres narcoterroristas se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque", indicó.

Además, reiteró que el Departamento que dirige tratará a los supuestos narcotraficantes como EU trata a los terroristas.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean. This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

"Estos narcoterroristas están introduciendo drogas en nuestro país para envenenar a los estadounidenses en su propia tierra, y no lo lograrán. El Departamento los tratará exactamente igual que tratamos a Al-Qaeda. Seguiremos rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos".

El ataque de esta noche es el número 15 de Estados Unidos en aguas internacionales desde el inicio de la campaña militar del Comando Sur que comenzó en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, los cuales han dejado 63 personas muertas. La mitad de estas operaciones, sin orden judicial, se han llevado a cabo en el Caribe y en el Pacífico en contra de embarcaciones que dicho país asegura que tienen vínculos con el narcotráfico.

Apenas ayer el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, aseguró que con estos ataques Estados Unidos viola la ley internacional y pidió al Gobierno del Presidente Donald Trump terminar con tal estrategia militar.