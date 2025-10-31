Los asesinatos de EU en lanchas son “ejecuciones extrajudiciales”, advierte la ONU

La Opinión

31/10/2025 - 12:27 pm

Los ataques de Estados Unidos a embarcaciones violan ley internacional, acusó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Vokker Türk.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

EU presume otro ataque a "narcolancha" frente a Venezuela; amenaza con fase en tierra

Sheinbaum sobre el ataque a lanchas: "No estamos de acuerdo" y ya se lo dijimos a EU

Portaaviones al Caribe y sanciones contra Petro: Trump acosa a Latinoamérica

La ONU consideró que los ataques unilaterales que ha estado realizando EU contra embarcaciones en el Mar Caribe constituyen una violación al derecho internacional en materia de protección de los derechos humanos. 

Por Jesús García

Los Ángeles, 31 de octubre (La Opinión).- Los, al menos, 12 ataques de Estados Unidos (EU) a embarcaciones y las muertes derivadas violan la ley internacional, acusó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, quien pidió al Gobierno del Presidente Donald Trump terminar con tal estrategia militar.

“Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de estas embarcaciones“, dijo el Alto Comisionado. “Los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico violan el derecho internacional de los derechos humanos”, subrayó el funcionario.

Hasta el momento, los ataques han sido en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, así como en el Pacífico Oriental, donde al menos 61 de personas han muerto.

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló que se trata de una campaña contra narcoterroristas, por lo cual sigue la orden el Presidente Trump, que establece una “guerra” contra estos grupos criminales, para evitar que envíen droga a EU.

Sin embargo, en el Senado estadounidense, incluidos republicanos, ha habido cuestionamientos sobre esta estrategia militar y los demócratas buscan aprobar una resolución que acote la estrategia militar.

Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de Türk, transmitió el mensaje del Alto Comisionado este viernes en una rueda de prensa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Viena.

Aunque EU no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sostuvo que el uso de la fuerza debe ser el último recurso en acciones de los países en mar abierto.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Megaproyectos. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias?

"¿Quién se hace responsable de las decisiones y sus consecuencias? ¿Cuál es el costo para el país...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El autoritarismo legal o cuando la ley se usa contra las libertades

"El retroceso democrático ya no llega con un golpe súbito, se va minando de a poco, llega...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

+ Sección

Galileo

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
1

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
2

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
3

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
4

ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

Sheinbaum (15)
5

España acepta abusos en México y Sheinbaum ve gestos para descongelar la relación

Claudia Sheinbaum volvió a ser cuestionada esta mañana sobre el caso de Simón Levy, donde se rió y luego dijo que no es un asunto central para su Gobierno.
6

"Nosotros no decimos mentiras", afirma Sheinbaum sobre la detención de Simón Levy

Trump promete acciones militares en tierra.
7

Abusos, amenazas y odio racial en EU no frenan el turismo mexicano. De hecho, subió

La CPAC pospuso su cumbre en México luego de que Eduardo Verástegui criticara a través de sus redes sociales al Presidente argentino, Javier Milei.
8

Cumbre ultraconservadora de Verástegui en México se cae tras pelearse con Milei en X

Por eso llama la atención que un hombre como Salinas Pliego haya elegido para exacerbar sus proclamas políticas una ocasión reveladora:su fiesta de cumpleaños.
9

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Los ataques de Estados Unidos a embarcaciones violan ley internacional, acusó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Vokker Türk.
10

Los asesinatos de EU en lanchas son “ejecuciones extrajudiciales”, advierte la ONU

Homicidio de colombiano B-King
11

Autoridades detienen a "El Comandante" por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown

Juan Fuentes, el abogado de Emma Yolanda Santos, la mujer que denunció a Simón Levy, confirmó que el exfuncionario está en un hotel en Portugal y no en EU.
12

VIDEO ¬ Abogado de mujer que demandó a Simón Levy va a Portugal y exhibe su mentira

Sheinbaum habla sobre cancelación de rutas de aerolíneas mexicanas.
13

Sheinbaum defiende traslados de vuelos al AIFA; confía en llegar a acuerdo con EU

El príncipe Andrés, despojado de títulos y expulsado de Windsor por liga con Epstein.
14

El rey Carlos III expulsa de Windsor al príncipe Andrés por sus ligas con Epstein

Miles huyen de El Fasher, en Sudán
15

FOTOS y VIDEOS ¬ Miles huyen de asesinatos en masa y violaciones en El Fasher, Sudán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Claudia Sheinbaum volvió a ser cuestionada esta mañana sobre el caso de Simón Levy, donde se rió y luego dijo que no es un asunto central para su Gobierno.
1

"Nosotros no decimos mentiras", afirma Sheinbaum sobre la detención de Simón Levy

Los ataques de Estados Unidos a embarcaciones violan ley internacional, acusó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Vokker Türk.
2

Los asesinatos de EU en lanchas son “ejecuciones extrajudiciales”, advierte la ONU

Miles huyen de El Fasher, en Sudán
3

FOTOS y VIDEOS ¬ Miles huyen de asesinatos en masa y violaciones en El Fasher, Sudán

Sheinbaum habla sobre cancelación de rutas de aerolíneas mexicanas.
4

Sheinbaum defiende traslados de vuelos al AIFA; confía en llegar a acuerdo con EU

Sheinbaum (15)
5

España acepta abusos en México y Sheinbaum ve gestos para descongelar la relación

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
6

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Fin de semana de Día de muertos
7

Desfile, ofrenda monumental... El Día de Muertos toma este fin de semana la CdMx

Trump promete acciones militares en tierra.
8

Abusos, amenazas y odio racial en EU no frenan el turismo mexicano. De hecho, subió

Homicidio de colombiano B-King
9

Autoridades detienen a "El Comandante" por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown

10

#PuntosyComas ¬ Cinco estados legislan para atender el desplazamiento forzado

11

Rector pide a la UNAM regresar a clases presenciales y responsabilidad ante amenazas

Tarjeta del Bienestar.
12

Jóvenes Construyendo el Futuro anuncia entrega de tarjetas: ¿Cuándo y qué llevar?