Los asesinatos de EU en lanchas son “ejecuciones extrajudiciales”, advierte la ONU

La ONU consideró que los ataques unilaterales que ha estado realizando EU contra embarcaciones en el Mar Caribe constituyen una violación al derecho internacional en materia de protección de los derechos humanos.

Por Jesús García

Los Ángeles, 31 de octubre (La Opinión).- Los, al menos, 12 ataques de Estados Unidos (EU) a embarcaciones y las muertes derivadas violan la ley internacional, acusó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, quien pidió al Gobierno del Presidente Donald Trump terminar con tal estrategia militar.

“Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe detener estos ataques y tomar todas las medidas necesarias para prevenir las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de estas embarcaciones“, dijo el Alto Comisionado. “Los ataques aéreos de Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico violan el derecho internacional de los derechos humanos”, subrayó el funcionario.

Hasta el momento, los ataques han sido en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, así como en el Pacífico Oriental, donde al menos 61 de personas han muerto.

El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, señaló que se trata de una campaña contra narcoterroristas, por lo cual sigue la orden el Presidente Trump, que establece una “guerra” contra estos grupos criminales, para evitar que envíen droga a EU.

Sin embargo, en el Senado estadounidense, incluidos republicanos, ha habido cuestionamientos sobre esta estrategia militar y los demócratas buscan aprobar una resolución que acote la estrategia militar.

Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de Türk, transmitió el mensaje del Alto Comisionado este viernes en una rueda de prensa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Viena.

Aunque EU no es signatario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sostuvo que el uso de la fuerza debe ser el último recurso en acciones de los países en mar abierto.

