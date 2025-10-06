EU presume otro ataque a "narcolancha" frente a Venezuela; amenaza con fase en tierra

Donald Trump presumió haber realizado un nuevo ataque contra una presunta "narcolancha" frente a las costas de Venezuela. El Presidente de EU también amagó con llevar a tierra su estrategia militar en la zona.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump anunció este domingo un nuevo ataque de las fuerzas estadounidenses contra una embarcación vinculada al narcotráfico en el mar Caribe, frente a la costa venezolana.

La acción, ocurrida la noche del sábado, sería la quinta operación de este tipo desde el inicio de la ofensiva militar en la región y antecede a lo que el propio mandatario calificó como “una nueva fase” en la campaña.

El Presidente estadounidense no ofreció detalles sobre la ubicación exacta del incidente ni sobre el número de víctimas o detenidos, pero aseguró que la embarcación “representaba una amenaza directa a la seguridad nacional y a la estabilidad del hemisferio”.

Durante la conmemoración del 250 aniversario de la Marina de Estados Unidos, a bordo del portaaviones Harry Truman en Norfolk, Virginia, el mandatario republicano destacó la efectividad de los operativos: “Ya no hay botes en el agua, no puedo encontrar ninguno. Estamos teniendo dificultades para encontrarlos”.

El Presidente Trump agregó que, ante la escasez de embarcaciones, las fuerzas podrían trasladar la operación a tierra: “Ya no vienen por mar, así que ahora tendremos que empezar a buscar por tierra porque se verán obligados a moverse por tierra”.

El Secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió el ataque y aseguró que cuentan con las autorizaciones necesarias: “Si estás en el Caribe, si estás al norte de Venezuela y pretendes traficar drogas a EU, eres un objetivo legítimo de las fuerzas armadas estadounidenses”.

Hegseth recordó el operativo del viernes pasado en el que murieron cuatro tripulantes: “Cuatro narcoterroristas masculinos a bordo murieron en el ataque y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. La operación se realizó en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba importantes cantidades de narcóticos, con destino a Estados Unidos para, según sus palabras, ‘envenenar a nuestro pueblo’”.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó por su parte la estrategia y destacó la confianza del Pentágono en su inteligencia: “Saben quién está en esas embarcaciones, qué están haciendo y hacia dónde van”. Añadió que la medida ya tiene “un impacto dramático” en la reducción de salidas de embarcaciones y pidió “sentido común” a quienes cuestionan la táctica.

“Through the spray of raging combat and the fog of naval war, America's sailors have proven time and again that our Navy does just the best job there is... We own the skies, we stalk the depths, and we RULE THE SEAS.” - President Donald J. Trump. 🇺🇸 pic.twitter.com/C6NkgEaPzN — The White House (@WhiteHouse) October 6, 2025

Desde febrero, Estados Unidos incluyó a cárteles venezolanos, como cartel de los Soles y Tren de Aragua, en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, argumento que la Administración utiliza para justificar los ataques. Sin embargo, no se han presentado pruebas que vinculen directamente las embarcaciones atacadas con estas organizaciones ni que confirmen el transporte de drogas.

En Caracas, el Gobierno de Venezuela condenó la acción y la calificó como una “provocación armada” en aguas bajo su jurisdicción, mientras exigió respeto a su soberanía e instó a la comunidad internacional a pronunciarse.