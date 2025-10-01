El Gobierno de EU cierra: 750,000 empleados y servicios federales entran en riesgo

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este martes la suspensión de 750 mil suspendidos y obliga a miles a laborar sin salario.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).- Estados Unidos entró a las 12:01 de este miércoles en un cierre de Gobierno, luego de que los legisladores demócratas se negaran a aceptar la propuesta de presupuesto del Presidente Donald Trump. Este es el primer cierre federal desde 2019, justo en el primer periodo de Trump al frente de la Casa Blanca.

El cierre implica frenar varios servicios federales y dejar a unos 750 mil trabajadores suspendidos y a muchos más trabajando sin goce de sueldo.

Desde la tarde, las autoridades estadounidenses enviaron una circular a las agencias gubernamentales ordenándoles "implementar sus planes para un cierre ordenado" ante la falta de acuerdo entre senadores republicanos y demócratas para la aprobación de la Ley que establece el correspondiente plan presupuestario, conocida legalmente como H.R. 5371.

Sin más votaciones previstas en el Senado antes del plazo límite de medianoche (hora local), la Oficina de Administración y Presupuesto de la Presidencia, dirigida por Russell Vought, envío de un documento que culpa a los demócratas de "forzar el cierre de Gobierno" y establece que "las agencias afectadas deben ejecutar ahora sus planes para un cierre ordenado".

🚨 Democrats just voted to shut down the government — but with multiple of them voting with Republicans to keep government open, Democrats are crumbling before the shutdown even begins. pic.twitter.com/nPnJ7id2ak — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 30, 2025

De este modo, la Administración de Donald Trump se hizo responsable del estancamiento en el Senado "a las descabelladas exigencias políticas de los demócratas, que incluyen un billón de dólares en nuevos gastos".

"No está claro cuánto tiempo mantendrán los demócratas su postura insostenible, lo que hace difícil predecir la duración del cierre", advirtió Washington, que aun así instó a los empleados a "presentarse a trabajar en su próximo turno para llevar a cabo las actividades del cierre ordenado".

Con todo, el Gobierno estadounidense afirmó que emitirá otro memorándum "indicando que las funciones gubernamentales deben reanudarse una vez que el Presidente haya firmado una Ley que prevea las asignaciones presupuestarias", e instó a las agencias a dar seguimientos a la situación, antes de agradecer "su cooperación y trabajo".

El proyecto de Ley, ahora rechazado en el Senado, muestra la continuidad de asignaciones de fondos a las agencias federales para el año fiscal 2026, la dotación de fondos adicionales para la seguridad de funcionarios federales y la prórroga varios programas y autoridades a punto de expirar.

Donald Trump and his Republican cronies have officially shut down the government. pic.twitter.com/Rr2H9ktAwZ — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) October 1, 2025

La última votación fue 55 a favor y 45 en contra de una Ley de financiación provisional cuya aprobación requería que los republicanos alcanzaran el mínimo necesario de 60, tras rechazar minutos antes otra propuesta demócrata, según destacó la agencia de noticias Bloomberg.

Buena parte del debate giró en torno a la atención sanitaria, y en este aspecto los senadores demócratas han exigido la renovación de los subsidios para las primas de los seguros de salud recogidos en el programa Obamacare -nombre por el que se conoce la Ley de Cuidados de Salud de Bajo Precio, promulgada en 2010 durante el mandato de Barack Obama-. Asimismo, la bancada de la minoría en esta cámara trató de revertir los recortes de Medicaid incluidos en la reforma fiscal de Trump aprobada a principios de año.

De este modo, los trabajadores esenciales, como las tropas militares, seguirán trabajando sin sueldo, mientras que 750 empleados federales no presenciales serán suspendidos temporalmente, incluso si Trump no lleva a cabo despidos permanentes.

Republicans JUST VOTED DOWN our bill to avoid a government shutdown at midnight and address the healthcare needs of the American people. Republicans are plunging us into a government shutdown rather than fixing their healthcare crisis. — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 30, 2025

Con todo, el inquilino de la Casa Blanca señaló a la prensa este martes que su Administración podría despedir permanentemente a "muchos" trabajadores públicos en caso de que este cierre ocurriera. Esta medida se saldrá de la línea habitual, en la que el Gobierno federal suele suspender temporalmente a los trabajadores durante un cierre y luego les paga los salarios pendientes cuando termina el impás.

El cierre gubernamental es el 14º de la historia de Estados Unidos y el primero desde 2019, cuando la financiación del Gobierno se interrumpió durante cinco semanas, incluyendo el Año Nuevo, durante el primer mandato de Trump.